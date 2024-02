Tout est une question de point de vue. Descartes par exemple, René pas un jeu, a élevé le doute au rang de dogme au point de tout remettre en question, tout le temps, ce qui ne devait pas, on peut le penser, lui valoir beaucoup d’invitations à dîner.

Par chance, le philosophe n’a jamais joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH), selon les différents sites consultés, une ligue où le doute signe votre arrêt de mort.

Martin St-Louis, penseur à ses heures lui aussi, craint le doute et ne veut surtout pas l’instiller dans la tête de ses joueurs. À ce niveau de performance, les certitudes et l’assurance permettent d’agir rapidement, de réagir plus vite encore et de survivre dans un monde impitoyable. Le doute, lui, mène à l’hésitation qui mène à l’échec.

C’est un peu ce qui est arrivé à Arber Xhekaj en début de saison, de son propre aveu. Des doutes, une perte de confiance et, ultimement, un renvoi à Laval au début décembre pour retrouver son identité. Un séjour qui du point de vue de la confiance a été vraiment bon pour moi , a expliqué le jeune homme de 23 ans après l’entraînement du Canadien, jeudi, à Brossard.

Sur la Rive-Nord, un lieu propice à l’introspection, il a vraiment pris le temps de réfléchir et d’apprendre à être un pro .

Par de petits gestes simples, a-t-il conté, il a retrouvé progressivement ce qui le rendait unique : ce mélange de force brute et d’enthousiasme juvénile doublé d’une surprenante agilité sur patins.

J’étais vraiment concentré sur ce que j’avais à faire tous les jours. D’arriver à l’entraînement 30 minutes avant l’heure, d’aller au gymnase plus tôt, de faire tes traitements, de sauter sur la glace en premier. De tout prendre au sérieux comme pendant un match , a lancé Xhekaj.

Le colosse de Hamilton a été rappelé le 22 janvier et depuis tente de refaire sa place au soleil prise en bonne partie par Jayden Struble. S’est toutefois envolée cette arrogante insouciance qui faisait sa marque de commerce lors de son année recrue, il faut bien que jeunesse se passe, n’empêche que Xhekaj paraît différent.

Lui qui n’a peur de personne, craint-il de faire des erreurs? Après le match contre les Islanders de New York le 25 janvier, Xhekaj est allé s’excuser auprès de son entraîneur pour avoir écopé de deux punitions. Il en comptait trois en deux matchs depuis son retour et était parfaitement au courant que sa tendance à l’indiscipline lui coûtait des points, presque autant qu’à son équipe.

Je me sentais mal, c’était deux punitions totalement évitables, s’est souvenu Xhekaj. On avait une avance de 3-0. On n’avait pas besoin de ça du tout. Je mets l’équipe dans le trouble. Ça fait mal à tout le monde. Les gars qui ne jouent pas en désavantage numérique sont coincés au banc longtemps. Nos premiers défenseurs jouent toutes ces minutes, bloquent des lancers. Tu ne veux pas voir ça. Ce n’est pas que je me disais que j’avais à [m’excuser], mais je voulais le faire.

St-Louis en avait pris bonne note et lui avait fait sauter son tour lors du match suivant face aux Penguins, à Pittsburgh, ce qui était peut-être déjà le plan.

Le Xhekaj qui s’excuse semble toutefois bien différent de celui de l’an dernier. Comme en quête d’équilibre entre son identité de costaud et d'arrière défensif.

Peut-être que c’est une courbe d’apprentissage. Je n’étais jamais passé par la Ligue américaine avant. Peut-être que je tenais tout ça pour acquis un peu. Je pensais que non, mais avec le recul, peut-être que oui.

Même s’il n’a disputé que 20 matchs cette saison avec le Canadien, le no 72 est encore le joueur le plus puni de l’équipe avec 53 minutes de pénalité et, surtout, il pointe au 2e rang de toute la ligue pour la moyenne de temps passé par match au banc des punitions parmi ceux qui en ont disputé au moins 10, soit 2 min 39 s.

Un joueur qui pratique un style aussi physique va forcément se retrouver pris en défaut régulièrement au même titre qu’Erik Karlsson n’amassera pas 101 points en une saison sans commettre au moins le double de revirements.

St-Louis doit resserrer la vis lorsque Xhekaj pèche par excès d’indiscipline, mais doit aussi préserver cette agressivité qui lui a permis de se démarquer jusqu’ici. Et il en est bien conscient.

Si le joueur avait de bonnes intentions, mais que son idée n’a pas fonctionné, tu dois faire attention à ne pas lui dire : “Tu ne peux pas faire ça”. Parce qu’il avait bien lu le jeu, il n’a juste pas été capable de l’exécuter. Il faut faire attention à la façon dont tu approches ça parce que tu ne veux pas que le joueur doute de lui , a expliqué l’entraîneur.

C’est comme un joueur offensif qui a fait des jeux toute sa vie. Il veut faire des jeux et fait constamment des revirements. Est-ce que tu peux te permettre ça parce que tu es un joueur offensif? Tu te demandes plutôt ce qu’il y avait en arrière de ça. Les intentions étaient-elles bonnes?

Xhekaj s’est accroché les pieds dans le tapis à sa deuxième saison. Il était l’un des huit candidats admissibles à la guigne de la deuxième année, question que nous avions explorée en début de campagne, et il l’a frappée de plein fouet.

Selon ses dires, il est tombé dans les pièges les uns après les autres, d’abord en tenant certaines choses pour acquises, ensuite en ayant une discipline de vie un peu moins rigide.

St-Louis mettait en garde contre ces vices lors du camp d’entraînement.

Quand tu essaies de t’établir dans la ligue, tu penses que tu es arrivé, que tu es établi, mais si tu perds un peu de ta discipline de préparation et d’engagement, et tout, tu vas perdre ta constance. Et c’est là que ça arrive, c’est un effet domino , avait-il estimé en septembre.

Xhekaj a légèrement chuté dans la hiérarchie des arrières tricolores, bien qu’il soit encore très prisé par l’organisation. Il y a trois semaines, le média Sportsnet révélait que d’autres équipes s’étaient enquises de sa disponibilité lorsqu’il a été renvoyé dans les mineurs, mais Kent Hughes n’avait aucune intention de l’échanger.

Actuellement, lui, Jordan Harris et Johnathan Kovacevic se relaient dans les gradins, tandis que Struble dispute tous les matchs.

Pour remonter les échelons, Xhekaj devra prouver à St-Louis qu’il a tiré des leçons de ses hauts et ses bas cette année. Et, surtout, ne plus rien tenir pour acquis. Sur ce point, Descartes opinerait sûrement du bonnet.

En rafale

Comme en début de semaine, Alex Newhook volait sur la patinoire jeudi, mais le Terre-Neuvien n’a toujours pas reçu le feu vert de l’équipe médicale pour annoncer son retour au jeu. Il n’a donc pas rencontré les médias, bien qu’il semble de plus en plus probable qu’il soit en uniforme en fin de semaine contre les Stars de Dallas et les Blues de St. Louis.

Par ailleurs, Juraj Slafkovsky était de toutes les conversations après son match de deux buts mardi soir face aux Capitals, à Washington. Au menu : le sain égoïsme du tireur qu’il est en train de devenir.

Le Slovaque a passé une partie de l’entraînement à pratiquer son tir, justement, en décochant une centaine de rondelles environ.

Maintenant que tout le monde autour de moi me crie de tirer, j’essaie de faire en sorte que ça vienne plus naturellement. Avoir cette mentalité de tireur en premier et passer si je n’ai pas l’option devant moi , a lancé l’ailier de 19 ans.

Je lui dis toujours de tirer , a renchéri Cole Caufield.

Sauf si je suis libre évidemment…