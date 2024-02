Kelly Olynyk et Ochai Agbaji s’amènent à Toronto

Les Raptors de Toronto ont été actifs quelques heures avant la date limite des transactions dans la NBA en effectuant deux échanges.

Les Raptors ont d'abord acquis les services du centre canadien Kelly Olynyk et du garde Ochai Agbaji du Jazz de l'Utah en retour du garde Kira Lewis fils, de l'avant Otto Porter fils et d'un choix de premier tour en 2024.

Les Raptors ont ensuite échangé le garde Dennis Schroder et l'avant Thad Young aux Nets de Brooklyn contre le garde Spencer Dinwiddie.

Les Torontois ont soumis Dinwiddie au ballottage.

Les Raptors disposent de trois choix de premier tour en vue du prochain repêchage du circuit Silver. La chaîne ESPN a rapporté que le choix le moins élevé de ces trois ira au Jazz dans la transaction qui a permis à l'équipe canadienne d'obtenir Olynyk et Agbaji.

Olynyk, qui est né à Toronto, mais qui a grandi à Kamloops, en Colombie-Britannique, était le capitaine de l'équipe canadienne qui a décroché la médaille de bronze l'automne dernier à la Coupe du monde de la FIBA.

Il fait partie du noyau de joueurs qui ont déjà indiqué qu'ils représenteront le pays aux Jeux olympiques de Paris en juillet.

Olynyk affiche des moyennes de 8,1 points, 5,1 rebonds et 4,4 mentions d'aide par match cette saison. Agbaji, qui fut le 14e choix du repêchage de la NBA en 2022, présente des moyennes de 5,4 points, 2,5 rebonds et 0,9 mention d'aide par rencontre cette saison.

Porter affiche des moyennes par match de 2,6 points, 1,9 rebond et 0,5 mention d'aide cette saison. L'avant âgé de 30 ans a été durement touché par les blessures depuis qu'il a signé un contrat de deux ans avec la formation torontoise en juillet 2022.

Il a subi une opération au pied gauche qui a mis fin à sa campagne après qu'il eut participé à seulement huit parties l'année dernière. Au début de janvier, cette saison, il a raté plusieurs semaines à cause d'une blessure à un genou, et il n'a pas joué depuis qu'il a guéri de cette blessure.

Lewis n'a participé qu'à un seul match avec les Raptors et s'est vu infliger une faute personnelle en 1 min 33 s d'action. Les Raptors avaient obtenu Lewis le 17 janvier dernier dans la transaction qui a envoyé l'avant étoile Pascal Siakam aux Pacers d'Indiana.

En 16 parties cette saison, Lewis présente une moyenne de 2,8 points, 1,1 aide et 0,9 rebond.

Schroder a paraphé une entente de deux ans et 26 M $US avec les Raptors, le 30 juin, et il était le garde partant de l'équipe au début de la saison.

Une transaction qui a amené à Toronto le Canadien RJ Barrett et le garde Immanuel Quickley des Knicks de New York, le 30 décembre, a refoulé Schroder dans un rôle de réserviste. Jusqu'à maintenant cette saison, il affiche des moyennes de 13,7 points, 6,1 aides et 2,7 rebonds.

Young, qui est âgé de 35 ans, a été employé sur une base sporadique pendant la majeure partie de son passage avec les Raptors, bien qu'il jouait un peu plus souvent depuis le début de janvier. Il affiche des moyennes de 5 points, 3,3 rebonds et 2 aides en 23 parties.

Quant à Dinwiddie, il présente des moyennes de 12,6 points, 6 aides et 3,3 rebonds en 48 matchs. En moyenne, il a joué pendant plus de 30 minutes par partie avec les Nets cette saison.