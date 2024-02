Première victoire canadienne aux qualifications olympiques

L’équipe canadienne a amorcé son tournoi de qualification olympique en battant la sélection hongroise 67-55, classée 19e au monde, jeudi, à Sopron, en Hongrie.

Après avoir dicté la cadence au premier quart (25-11), les Canadiennes ont vu leurs rivales presser le jeu pour réduire l’écart à 9 points à la demie (40-31).

Au retour de la pause, la précision a fait défaut aux Canadiennes qui n'ont marqué que deux maigres points durant les quatre premières minutes du 3e quart. À ce stade de la rencontre, le Canada affichait 0/10 sur ses tirs à 3 points! Les Hongroises en profitaient pour gruger l'avance qui n'était plus alors que de 5 points. Les Canadiennes ont toutefois terminé le match avec 3 tirs de 3 points réussis sur 15 tentatives.

Le réveil souhaité s'est produit avec une poussée de 10 points sans riposte du Canada qui recreusait l'écart à 16 points (55-39) avec 10 minutes à jouer. À l'arrivée, ce premier gain important était dans la poche.

L’Ontarienne Bridget Carlton a dirigé l’offensive avec 18 points, 6 rebonds et un rendement parfait de 6 en 6 sur ses lancers francs. Kayla Alexander et Natalie Anchonwa ont également contribué à la victoire avec 15 et 10 points respectivement.

Dans le camp de la Hongrie, Dorka Juhasz, membre des Lynx du Minnesota (WNBA), a été la plus productive avec une récolte de 13 points et 7 rebonds.

Pour obtenir son précieux laissez-passer pour les Jeux de Paris 2024, le Canada doit se classer parmi les trois meilleures nations de leur groupe qui comprend aussi l’Espagne (no 4) et le Japon (no 9).

Le Canada disputera son prochain match vendredi face aux Espagnoles avant de compléter le tournoi dimanche face aux Japonaises.

Trois autres compétitions à quatre équipes se déroulent simultanément à Anvers en Belgique, à Belém au Brésil, ainsi qu’à Xian en Chine.