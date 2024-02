Les Canadiens Rylan Wiens et Nathan Zsombor-Murray ont pris le 5e rang à la tour de 10 m en plongeon synchronisé aux Championnats du monde de sports aquatiques, jeudi à Doha au Qatar, décrochant du même fait une qualification supplémentaire pour les Jeux olympiques de Paris.

Un top 7 permettait au tandem de valider le billet du Canada à cette épreuve pour les Jeux olympiques de Paris cet été, et le duo unifolié n'a pas vu sa place menacée une seule fois au cours des six tours de cette finale.

Radio-Canada webdiffuse jusqu'au 18 février les Championnats du monde de sports aquatiques. Les compétitions sont aussi présentées sur TOU.TV (Nouvelle fenêtre).

À leur premier plongeon, un retourné en position carpée, Wiens, 22 ans et Zsombor-Murray, 20 ans, ont réussi un bon saut d'appel, complétée par deux belles entrées à l'eau. Avec 48,60 points, le duo entamait la compétition au 5e rang.

Leur deuxième tentative, un plongeon arrière en position carpée, un léger décalage au niveau de la distance a privé les Canadiens de quelques points, mais leur synchronisation réussie leur a permis d'obtenir 49,80 points, et de grimper au 3e rang du classement.

Le troisième plongeon du duo canadien corroborait la tendance, leur 3 et demi retourné en position groupée leur permettant de conserver le 3e rang en ajoutant 78,72 points. Au quatrième tour, Wiens, de Saskatoon, et Zsombor-Murray, originaire de Pointe-Claire, ont tenté un 4 et demi avant en positon groupée, un saut réussi malgré une entrée à l'eau plus difficile, obtenant 79,92 points pour consolider leur position au classement.

À leur avant-dernière présence à la tour de 10 m, les Canadiens ont raté leur 3 et demi renversé en position groupée, n'amassant que 59,16 points et reculant au quatrième rang. Tout allait donc se jouer au dernier plongeon.

Avec un 2 et demi arrière avec une vrille et demi en position carpée réussi, la paire érable a validé sa place à Paris, complétant la finale en 5e position avec un total de 388,20 points.

Le duo chinois composé de Junjie Lian et Hao Yang a complètement survolé la compétition, réussissant une synchronisation impeccable dès leur premier plongeon pour s'emparer de la tête, qu'ils n'ont jamais abandonnée. Les deux favoris ont élevé la barre à chaque tentative, terminant la compétition avec un total de 470,76 points.

Leur quatrième plongeon leur a permis d'obtenir leur première note de 10, un exploit répété deux fois lors de leur dernier plongeon, également celui avec le plus haut degré de difficulté de la journée.

Les Britanniques Thomas Daley et Noah Williams ont terminé en 2e position, devant les Ukrainien Oleksii Sereda et Kirill Boliukh.

Plusieurs jeunes plongeurs étaient des 22 duos de cette finale. Du lot, les Arméniens Arman Enoykan et Marat Grigoryan, 18 ans tous les deux, participaient à leur première compétition internationale. Les adolescents de 15 et 16 ans Heung Wing He et Hoi Zhang représentaient Macao, tandis que Oleksii Sereda, 18 ans, et Kirill Boliukh, 16 ans, plongeaient pour l'Ukraine.

Wiens et Zsombor-Murray seront de retour à la tour demain, le 9 février, pour la finale individuelle. En avril dernier, le directeur de l’Institut canadien de plongeon de Montréal, Aaron Dziver, affirmait en entrevue que les deux Canadiens sont les meilleurs plongeurs au 10 m depuis Alexandre Despatie.

Ware toujours en eaux troubles

Chez les femmes, Pamela Ware n’a pas su se relever de sa mésaventure de la veille au 3 m synchro.

La Canadienne n’a pu faire mieux que la 25e place lors des préliminaires de l’épreuve individuelle au 3 m. Son total de 238,10 points s’est avéré insuffisant pour se tailler une place en demi-finale.

Il en va de même pour Mia Vallée. Elle est aussi exclue en raison de ses 226,45 points et de sa 29e position.

L'Australienne Maddison Keany (304,45) se retrouve en tête du classement provisoire, devant deux Chinoises et une Américaine. La demi-finale et la finale seront disputées vendredi.