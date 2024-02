L’équipe féminine canadienne de water-polo a heurté un récif, jeudi, à Doha. Elle a perdu contre son équipe rivale directe vers la qualification pour les Jeux olympiques de Paris.

Claudia Marletta a inscrit quatre buts dans la victoire de 12-8 de l'Italie qui prive le Canada d’un accès direct vers les quarts de finale des mondiaux des sports aquatiques.

Roberta Bianconi et Chiara Tabani ont ajouté chacune un tour du chapeau pour les gagnantes, toujours invaincues après trois matchs. En terminant 1re du groupe D, l’Italie passe en quarts de finale.

Radio-Canada webdiffuse jusqu'au 18 février les Championnats du monde de sports aquatiques. Les compétitions sont aussi présentées sur Tou.tv (Nouvelle fenêtre).

Emma Wright et Verica Bakoc ont marqué deux buts chacune pour la formation canadienne (2-1), qui devra gagner le match de barrage contre celle de la Nouvelle-Zélande, samedi, pour accéder à l’étape suivante.

La réaction des Canadiennes à l’issue du match était unanime. Emma Wright a insisté sur la nécessité d’un effort constant.

C’est certainement une déception. Nous avons commencé le match en force, mais on a commis quelques erreurs et la victoire nous a échappé. Nous sommes clairement déçues, mais on se prépare déjà pour la prochaine rencontre.

Contre la Nouvelle-Zélande, nous devrons bien amorcer le match comme nous l’avions fait lors de nos deux premières joutes. Nous devrons imposer notre système et notre rythme d’un bout à l’autre , a-t-elle renchéri.

Il y a deux billets pour Paris à l’enjeu au Qatar, où la moitié des 16 nations présentes sont déjà qualifiées pour les JO. Le Canada doit se classer parmi les deux meilleures équipes, chez celles qui ne sont pas encore qualifiées, pour obtenir sa place.

Si l’on se fie au classement mondial et aux plus récents résultats enregistrés, il y a une lutte à trois entre le Canada, la Hongrie et l’Italie pour les deux derniers laissez-passer.

Avec les informations de CBC