Elles seront, littéralement, monumentales. Les médailles d'or, d'argent et de bronze qui seront distribuées aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, cet été, comprendront un morceau de la tour Eiffel en leur cœur, a-t-on appris lors du dévoilement de ce concept révolutionnaire par la ville hôtesse, jeudi.

Les pièces d'acier poli, qui seront de forme hexagonale, ont été prélevées sur le légendaire monument parisien et pèseront chacune 18 grammes. Elles ont été extraites des poutres et d'autres pièces de la tour âgée de 135 ans qui ont été retirées du monument lors de sa rénovation, a précisé le Comité organisateur des JO de Paris.

On a retiré la peinture des pièces, avant de les polir et de les vernir pour leur offrir une deuxième vie en tant qu'élément central des 5084 médailles qui seront distribuées lors des Jeux olympiques et paralympiques.

La décision d'encastrer des morceaux d'un monument historique français dans les médailles rompt avec une longue tradition de sobriété olympique.

En posséder un morceau équivaut à posséder un morceau de l'histoire , a déclaré Joachim Roncin, directeur de la conception des médailles du Comité organisateur.

Les Jeux olympiques de Paris se tiendront du 26 juillet au 11 août, et seront suivis des Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre.