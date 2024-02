La paire canadienne formée de la vétérane Jacqueline Simoneau et de la jeune Audrey Lamothe conserve des chances mathématiques de qualifier le Canada pour les duos de natation artistique des Jeux olympiques Paris 2024.

Cinquièmes de l’épreuve libre présentée jeudi dans le cadre des mondiaux aquatiques à Doha, Simoneau et Lamothe ont offert une solide prestation dotée d’un coefficient de difficultés élevé, à 45,6.

Leurs efforts leur ont procuré une note de 239,0569 points qui leur a permis de conserver la 5e place obtenue à l’issue des préliminaires.

Elles ont tout de même fini à près de 11 points et demi des médaillées d’or, les Chinoises Wang Liuyi et Wang Qianyi (250,7729).

Celles-ci ont devancé de moins de trois dixièmes les sœurs néerlandaises Bregje Noortje et De Brouwer (250,4979) et les Britanniques Kate Shortman et Isabelle Thorpe (247,2626).

Radio-Canada webdiffuse jusqu'au 18 février les Championnats du monde de sports aquatiques. Les compétitions sont aussi présentées sur Tou.tv (Nouvelle fenêtre).

Ware toujours en eaux troubles

Au bassin de plongeon, Pamela Ware n’a pas su se relever de sa mésaventure de la veille au 3 m synchro.

La Canadienne n’a pu faire mieux que la 25e place lors des préliminaires de l’épreuve individuelle. Son total 238,10 points s’est avéré insuffisant pour se tailler une place en demi-finale.

Il en va de même pour Mia Vallée, elle aussi exclue en raison de ses 226,45 points et de sa 29e position.

C’est l’Australienne Maddison Keany (304,45) qui se retrouve en tête du classement provisoire, devant deux Chinoises et une Américaine. La demi-finale et la finale seront disputées vendredi.

Plus tard jeudi se tiendra la finale masculine du 10 m synchro. Le Canada y est représenté par Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens.

Enfin, en natation en eaux libres, le Canada emmené par Emma Finlin, Laila Oravsky, Eric Hedlin et Fan Hau-Li a terminé au 10e rang du relais mixte 4 x 1500 m.

Leur temps de 1 h 7 min 3 s et 40 centièmes les a laissés à plus de 3 minutes et demie des Australiens, médaillés d’or devant l’Italie et la Hongrie.