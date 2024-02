Le CF Montréal a subi un revers de 2-1 contre l'Atlanta United FC dans un match préparatoire mercredi, à l'Al Lang Stadium, à Saint Petersburg, en Floride.

Dans ce duel composé de quatre périodes de 30 minutes, Dominik Iankov a marqué le but de la formation montréalaise à la 101e minute.

L'Atlanta United a pris une avance de 1-0 après un but contre son camp du gardien Sebastian Breza, à la 34e minute. Une autre erreur du gardien montréalais, celle-là commise par Jonathan Sirois, a mené à l'éventuel filet victorieux de Tyler Wolff à la 65e minute.

On a un championnat qui arrive rapidement, on a une préparation qui est ce qu'elle est. Donc, on essaie les concepts qu'on veut, mais on veut construire la préparation athlétique , a précisé l'entraîneur-chef Laurent Courtois.

Il faut accumuler des charges de travail qui nous permettent d'être compétitifs dans la saison. Donc, l'objectif, il était athlétique. L'objectif, il était de donner du temps de jeu à tout l'effectif pour que, on l'espère, tout le monde ait de bonnes indications sur les comportements attendus et de l'expérimentation des quelques concepts qu'on a essayé de mettre en place , a ajouté le nouvel entraîneur-chef du CFM.

Le Bleu-blanc-noir jouera son prochain match le 10 février contre les Rapids du Colorado, à Kissimmee.