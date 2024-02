Le joueur de premier but Vladimir Guerrero fils a gagné sa cause en arbitrage salarial, mercredi, et touchera la somme de 19,9 millions de dollars la saison prochaine avec les Blue Jays de Toronto.

Le fils de l'ancienne vedette des Expos de Montréal demandait ce montant, tandis que les Blue Jays lui offraient 18,05 millions de dollars. Scott Buchheit, Walt De Treux et Jeanne Charles ont tranché en faveur du joueur de 24 ans.

Guerrero a ainsi obtenu le plus gros montant en arbitrage dans l'histoire du baseball majeur. La précédente marque appartenait au voltigeur des Mariners de Seattle Teoscar Hernandez (14 M$), qui avait pourtant perdu sa cause en 2023.

Les joueurs ont jusqu'ici obtenu gain de cause dans six des huit audiences cette année. Il reste 10 cas à régler.

Invité trois fois au match des étoiles, Guerrero a maintenu une moyenne au bâton de ,264 et récolté 26 circuits, ainsi que 94 points produits la saison dernière. Il pourrait devenir joueur autonome en 2025.

Les Blue Jays ont affiché un rendement de 89 victoires contre 73 revers durant la campagne 2023, en route vers les séries dans les ligues majeures. Ils ont toutefois été balayés en deux matchs au tour initial contre les Twins du Minnesota.