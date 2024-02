Les demi-finales à la Coupe d'Afrique des nations étaient à couper le souffle, mercredi, alors que la Côte d'Ivoire et le Nigeria se sont qualifiés pour l'étape ultime de la compétition continentale.

Les Éléphants de la Côte d’Ivoire ont triomphé 1-0 devant leur public face aux Léopards de la République démocratique du Congo.

C’est tout un pays qui attendait cette rencontre, avec une seule question, est-ce qu’il y aura encore un miracle ivoirien pour le pays hôte de la compétition? Affirmatif.

Il faut dire que depuis le début du tournoi, les Éléphants ont eu de nombreuses chances. Certains y voient la détermination d’une équipe soulevée par toute une nation, tandis que d’autres font état des erreurs d’arbitrage ou des appels aux dieux, aux sorciers.

En première mi-temps, les deux équipes se sont offert d’excellentes occasions de marquer. Après 45 minutes, les joueurs sont cependant rentrés au vestiaire sur un score vierge. Le stade pratiquement couvert d’orange s'est soulevé lors de chaque occasion ivoirienne.

Le match est disputé avec une incroyable vélocité. Les attaques ivoiriennes sont percutantes, sans toutefois trouver le fond du filet congolais.

Dans les tribunes du stade Alassane Ouattara, la foule orange est en apnée. À la 65e minute, la bouffée d’oxygène libératrice vient de Sébastien Haller, qui offre le premier but aux Éléphants. Le stade exulte.

L'Ivoirien Sébastien Haller touche la cible. Photo : afp via getty images / SIA KAMBOU

Les Ivoiriens sont en plein contrôle du match et voient déjà les portes de la finale s’ouvrir devant eux. Les Éléphants, soulevés par la foule, se battent sur tous les ballons. En face d’eux, les Léopards ont perdu leur mordant du début de rencontre et multiplient les fautes.

Dans les tribunes, l’artisan des plus grandes victoires ivoiriennes et de l’Impact de Montréal, Didier Drogba, est debout, encourageant son équipe.

Le coup de sifflet final libérateur de toute une nation retentit enfin et, encore une fois, le miracle a opéré : la Côte d’Ivoire rejoint le Nigeria en grande finale.

Le stade est dans une euphorie indescriptible. On s’embrasse, on chante, on crie, on se congratule. Une foule qui, incontestablement, a occupé le rôle de 12e joueur indispensable à la victoire.

Dans la savane, la vitesse maximale de l’éléphant est évaluée à 36 km/h, contre 75 km/h pour le léopard.

Avant d’affronter les Éléphants ivoiriens, les Léopards congolais auraient peut-être dû revisiter la célèbre fable de Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue, où il est dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point .

Les Supers Aigles s'envolent

Les Supers Aigles du Nigeria, vainqueurs 1-1 (4-2) en tirs de barrage dans la première demi-finale de la journée, avaient rendez-vous avec les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, dans un stade où les vuvuzelas rivalisaient avec les tambours et les trompettes.

La question qui était sur toutes les lèvres concernait la fatigue accumulée lors du dernier match de l'Afrique du Sud contre le Cap-Vert. Rappelons qu'après 121 minutes, il avait également fallu départager les deux équipes aux tirs au but.

À ce jeu, le gardien sud-africain s’était montré impérial avec quatre arrêts sur cinq tirs. Le héros de tout un pays, Ronwen Williams, a assurément été l’un des principaux artisans de la victoire des siens en quarts de finale.

Avant que la demi-finale ne commence, on peut voir des tribunes admirablement colorées.

D’un côté du stade, les splendides couleurs vertes et blanches arborées par les supporteurs nigérians.

Mama Joy, la première partisane sud-africaine Photo : afp via getty images / FADEL SENNA

De l’autre, il y a Mama Joy, une partisane inconditionnelle des Bafana Bafana, qui n'aurait raté pour rien au monde un seul des matchs de son équipe. Sa présence continuelle est sans cesse captée par les caméras de télévision et retransmise sur les grands écrans à l'intérieur du stade.

Après les 45 premières minutes, les deux équipes rentrent au vestiaire avec un goût d’inachevé. D'un côté comme de l'autre, on n'a pas vraiment réussi à concrétiser les quelques occasions de marquer. Mama Joy n’a pas l’air vraiment inquiète pour ses garçons.

En deuxième mi-temps, ce sont les Supers Aigles qui tourbillonnent autour du filet sud-africain, mais il y a toujours un pied pour repousser leurs attaques. Dans le camp des Bafana Bafana, on donne l’impression que la fatigue s’installe.

À la 63e minute, l’arbitre de la rencontre siffle un tir de pénalité justifié pour le Nigeria. Le capitaine William Troost-Ekong marque le premier but et, cette fois, le gardien sud-africain ne peut rien y faire. Trompettes et tambours résonnent de plus belle dans les tribunes.

Des supporteurs nigérians Photo : afp via getty images / ISSOUF SANOGO

Revigorés par leur premier but, les Supers Aigles continuent de tourner autour de leur proie. Plus le match avance, plus leurs serres s'aiguisent.

Alors que la route de la finale semble s’ouvrir grandement avec le deuxième but du Nigeria, marqué par Oshimen, la réussite est annulée.

Alerté par l’assistance vidéo, l'arbitre revoit l’action à la suite d’une attaque sud-africaine. Il confirme la faute d'un défenseur nigérian, invalide le but et siffle un tir de pénalité à la 88e minute pour les Bafana Bafana. Teboho Mokoena égalise, Mama Joy exulte.

Tout est à refaire pour les Nigérians. Les Sud-Africains reprennent de la vigueur dans les dernières secondes du temps additionnel avec une superbe occasion de remporter le match. Sans succès, toutefois, et il faudra aller vers les deux périodes de prolongation.

Après 120 minutes et une sélection sud-africaine réduite à 10 joueurs, la cruelle séance de tirs au but est nécessaire. Mama Joy retient son souffle.

Ce sont finalement les Supers Aigles du Nigeria qui s'envolent vers la finale, en quête d’un quatrième titre continental.

Les Bafana Bafana n’auront pas à rougir de cette défaite. Pour une équipe sans vedette, où quelque 90 % des joueurs se retrouvent au sein de clubs sud-africains, une participation au carré d'as est digne de respect.

Pendant ce temps, dans les tribunes, des supporteurs sèchent les larmes de Mama Joy.