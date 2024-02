Un Super Bowl prometteur à Las Vegas pour un paquet de raisons

Le premier Super Bowl à se dérouler à Las Vegas a tout ce dont rêvent les soi-disant scripteurs de la NFL.

Il y a Patrick Mahomes et les Chiefs (14-6) de Kansas City, qui tentent de devenir la première équipe à défendre son titre avec succès en 19 ans et d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui croient qu'ils pourraient devenir une dynastie s'ils s'adjugent un troisième Super Bowl en cinq ans.

Il y a Brock Purdy, qui est de retour au jeu après une importante blessure et qui a été surnommé Mister Irrelevant . Purdy mène maintenant l'attaque des 49ers (14-5) de San Francisco, qui pourraient égaler un record en décrochant un sixième titre du Super Bowl, et son nom pourrait maintenant se retrouver aux côtés des légendaires joueurs du club californien Joe Montana et Steve Young.

Bien sûr, il y aura des paillettes et du clinquant à souhait alors que le Super Bowl sera présenté pour la première fois dans la ville du vice, une idée qui a longtemps répugné les dirigeants de la NFL.

Et avons-nous mentionné Taylor Swift?

La chanteuse vedette atterrira en jet privé à Las Vegas juste à temps pour voir son copain, Travis Kelce, tenter d'obtenir une autre bague de championnat de la NFL. Swift devrait quitter le Japon après son concert samedi soir et être sur place, à l'Allegiant Stadium, pour la rencontre de dimanche soir.

Kelce, un ailier rapproché nommé quatre fois sur l'équipe d'étoiles, espère limiter les distractions malgré le fait qu'il ait répondu à de nombreuses questions cette semaine au sujet de Swift et de leur relation, qui fascine des millions de personnes et attire de nouveaux amateurs de football.

Je me présente chaque jour en vivant le moment présent, sans trop penser à l'avenir, a dit Kelce. Évidemment, il faut se préparer, et surtout éviter de songer au passé... Je crois que nous ne voulons absolument pas lier ce que nous vivons présentement à ce qui s'est produit l'an dernier. Chaque saison est différente.

Pour les Chiefs, la victoire est la seule issue possible dimanche. Ils ont donc tout à perdre.

Les attentes sont devenues des exigences, a expliqué Kelce. Je sais que les saisons qui ont précédé notre première conquête ont été les pires de ma vie. Il s'agit donc de retrouver cet état d'esprit, chaque saison, et d'établir tes propres attentes, afin qu'on s'assure que personne ne place la barre plus haute que nous-mêmes. Nous sommes ici pour gagner, bébé. C'est certain.

Mahomes, détenteur de deux titres de la NFL et de joueur par excellence du Super Bowl, est déjà comparé à Tom Brady, qui a obtenu sept bagues du Super Bowl au cours de sa carrière. Brady en a gagné trois à ses quatre premières saisons en tant que quart partant. Mahomes tentera d'obtenir sa troisième bague à sa sixième campagne.

Et même s'il l'emporte, il est encore trop tôt pour qu'on discute de sa place dans l'histoire.

Je ne suis pas encore au zénith de ma carrière, donc je n'y ai pas encore réfléchi, a confié Mahomes. Évidemment, tu veux atteindre ton plein potentiel. Je sais que je suis chanceux d'être entouré par autant de grands joueurs. Donc, en ce moment, j'essaie de tout faire pour vaincre les 49ers afin d'obtenir une troisième bague de championnat. Puis, si vous me posez de nouveau cette question dans 15 ans, alors je verrai si je peux m'approcher d'une septième bague. Sept, ça me semble encore très loin.

Ce sera une reprise du match que les Chiefs ont gagné il y a quatre ans, procurant un premier titre à l'entraîneur-chef Andy Reid. L'entraîneur-chef des 49ers Kyle Shanahan est passé près de l'emporter à deux reprises auparavant, mais chaque fois son équipe a laissé filer d'importantes avances.

Il était le coordonnateur offensif des Falcons d'Atlanta lorsque Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont effacé un déficit de 28-3 en deuxième demie pour remporter le Super Bowl en 2017. Puis, ses 49ers menaient 20-10 contre les Chiefs à l'aube du quatrième quart avant que Mahomes et les Chiefs ne l'emportent 31-20 à Miami en 2020.

Ce sont deux défaites crève-cœur, a admis Shanahan. J'ai mis du temps à les digérer. Mais il faut tourner la page, et tenter de nouveau sa chance, et c'est pour ça que je suis ici.

Purdy n'est pas préoccupé par les commentaires de ceux qui doutent de lui. Il possède beaucoup de maturité pour un joueur âgé de 24 ans, ce qui l'aide à bâtir sa confiance et à préserver son sang-froid dans les situations corsées.

Tout dépendra de ma capacité à exceller pendant trois heures contre la défensive des Chiefs de Kansas City , a résumé Purdy.