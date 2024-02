Josef Martinez à la recherche de victoires à Montréal

Josef Martinez est animé par la volonté de gagner, sous toutes ses formes.

Il y a le compétiteur qui déteste la défaite, d’abord. L’homme qui, 24 heures à peine après la confirmation de son embauche par le CF Montréal, parle de qualification pour les éliminatoires et de triomphe en Championnat canadien.

C’est mon problème, parfois, les émotions. Je n’aime pas perdre , a convenu l'attaquant, probablement conscient que ses nouveaux partisans montréalais verront plutôt cela comme un atout, une raison de plus de l’aimer.

C’est que le Vénézuélien sait aussi gagner les cœurs. Il a l’air sérieux et passionné sur le terrain, certes. Ça plaît. Autrement, il a un air rieur, voire taquin. Il fallait l’entendre, pendant la visioconférence de mardi, se moquer gentiment du service des communications de l'équipe pour des soucis d’ordre linguistique.

Ils veulent que je te pose la question en anglais. Peux-tu croire à ça , lui a lancé en espagnol un collègue qui l’a bien connu à Atlanta. Éclats de rire généralisés.

En Georgie, il est vite devenu une idole. Il y est aussi devenu un père de famille, ce qui explique en partie pourquoi il a choisi de demeurer en MLS avec un contrat d’une saison et une année d’option : pour rester près de son garçon.

Mais avant la fertilité au sens propre, il y a eu celle au figuré : après ses trois premiers matchs en MLS, Martinez avait déjà marqué cinq buts. Même s'il n'avait rempli les filets qu'avec modération dans ses précédents clubs, il avait convaincu en quelques semaines les dirigeants de l’Atlanta United de lever l’option d’achat dans l’entente de prêt conclue avec Torino.

Gagner, encore. Gagner sa place.

Au bout du compte, il aura affolé les compteurs. À 30 ans, il est le 9e buteur de l’histoire de la ligue avec 105 réalisations en 161 matchs de saison. C’est plus que tout autre joueur actif. Les 171 buts de Chris Wondolowski, record absolu, font partie de ses objectifs à Montréal.

Je veux rejoindre Wondo, c’est un rêve. Et je veux aider l’équipe à gagner des trophées.

Il a atteint les 100 buts, toutes compétitions confondues en 125 matchs. Pas un joueur de la MLS n’a fait mieux. Une centaine de buts en saison seulement? C’est encore lui le petit vite du groupe puisqu’il l’a réussi en 142 petites rencontres. La rapidité avec laquelle il a écrit des pages du livre des records est sidérante, et il a soigné la calligraphie : il a abattu la première marque avec Atlanta contre Miami, puis la seconde avec Miami contre Atlanta.

Les as des mathématiques auront relevé la baisse de régime : dans les 19 matchs qui ont suivi, Martinez n’a trouvé le filet que 5 fois.

Josef Martinez (à gauche) et Miguel Almiron ont gagné la Coupe MLS ensemble à Atlanta en 2018. Photo : USA Today Sports-Brett Davis

D’une part, le jeu proposé par son nouveau club en Floride, auquel il s'est joint pour la saison 2023, n’avait rien de l’explosivité qui a animé la majorité de son passage à Atlanta. Les attaques rapides et la combinaison de Martinez avec son copain Miguel Almiron, qui a depuis substitué les Geordies à la Georgie, avaient une aura d’invincibilité, comme un train rouge et noir qui file à toute vapeur vers une victime ficelée aux rails.

La victoire suprême en finale de la Coupe MLS, dès la deuxième saison du club, avait un petit quelque chose d’inévitable. Celle de Martinez au scrutin du joueur de l’année aussi.

Mais il y a eu cette blessure, terrible, subie au début de la saison 2020. Accompagnée de pépins de toutes sortes, cette déchirure ligamentaire au genou a exigé une seconde opération deux ans plus tard. Celui qui tournait au rythme ahurissant de presque un but par rencontre, dans ses trois premières saisons, a marqué tous les deux matchs en 2021 et n’a guère fait mieux ensuite.

Après ma dernière opération, je n’ai pas eu de problèmes avec mon genou, a assuré Martinez. C’était il y a deux ans. L’an dernier, c’était dur. Il y a eu beaucoup de matchs. Il faut comprendre quand il faut pousser davantage, parce qu’il y avait beaucoup, beaucoup de matchs et peu de temps pour récupérer. J’essaie de rester en bonne santé. J’essaie d’être prêt pour ce qui s’en vient. Je suis content d’être ici, parce que ça fait presque trois mois depuis le dernier match.

Et ce serait bien là ce que Martinez pourrait gagner de plus précieux depuis longtemps. Dans le projet sportif montréalais, axé sur la jeunesse, le rôle d’un trentenaire s’accompagne nécessairement de tâches d’encadrement. C’est la vie, les jeunes sont l'avenir de la ligue, j’essaie de les aider , a-t-il reconnu.

Et s’il devait, au passage, retrouver son niveau d’antan, ou du moins s’en approcher? Ce pourrait être une de ces victoires qui valent bien n’importe quel trophée.