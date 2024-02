Gabrielle Carle et Évelyne Viens sélectionnées pour la Gold Cup

Les Québécoises Gabrielle Carle et Évelyne Viens feront partie du groupe de 23 Canadiennes qui représenteront le pays à la Gold Cup, tournoi qui permet de décerner le titre de champion de la CONCACAF.

En plus de la défenseuse du Spirit de Washington, et de l'attaquante de l'AS Roma, la milieu de terrain Jessie Fleming, récemment transférée aux Thorns de Portland pour un montant record, ses anciennes coéquipières à Chelsea Kadeisha Buchanan et Ashley Lawrence, et la défenseuse franco-ontarienne de l'Olympique Lyonnais Vanessa Gilles ont été appelées par la sélectionneuse canadienne Bev Priestman.

La gardienne de but de Longueuil Laurence Gladu, qui évolue avec l'Université Penn en NCAA, a été convoquée pour le camp d'entraînement afin de se frotter au niveau national pour la première fois, mais sans participer au tournoi.

Nous avons 11 joueuses de moins de 25 ans, et c'est une tendance qu'on remarque chez les équipes qui connaissent le plus de succès sur la scène mondiale, a dit Priestman. C'est ce qu'on veut faire avec la Gold Cup : amener des jeunes joueuses à un autre niveau en vue des JO.

La Montréalaise Marie-Yasmine Alidou, auteure d'une saison remarquable à Benfica, avec 8 buts en 9 matchs de Ligue de championnes, n'a toutefois pas été convoquée par Priestman. Elle connait une saison remarquable, mais on a besoin d'un équilibre dans notre groupe de 23 joueuses, puisqu'on en a déjà plusieurs qui ont un rôle dans notre attaque à trois. C'est un choix difficile, et certainement une joueuse que j'appellerais rapidement si on devait composer avec des blessures , a expliqué la sélectionneuse.

La Gold Cup représente la première compétition de l'année, et une préparation importante en vue des Jeux olympiques de Paris cet été. Le Canada, 10e du monde, est l'une des cinq nations qualifiées pour les JO, dont le tournoi de soccer rassemblera 12 équipes.

Comme les Jeux olympiques, la Gold Cup offre de grands défis qui permettront à l'équipe de se mesurer à divers styles de jeu et de savoir de quelle façon les joueuses répondent aux déplacements et aux changements d'effectif , a déclaré Priestman. Nous voulons nous inspirer des bonnes performances de la fin de l'année 2023, et nous approcher un peu plus de la forme qu'il nous faudra en juillet.

À la Gold Cup, disputée aux États-Unis du 20 février au 10 mars, le Canada retrouvera dans le groupe C le Costa Rica (43e), le Paraguay (50e) et le gagnant du duel entre le Guatemala (80e) et le Salvador (104e), prévu le 17 février.

Ce tournoi est unique, parce qu'il nous permet d'affronter des équipes qui ont des styles de jeu vraiment différents, une particularité de la CONCACAF, a ajouté Priestman. On veut dominer dans cette compétition, être un bloc défensif uni, et utiliser nos performances comme plancher à établir pour le niveau qu'on veut avoir à Paris cet été.

Les Rouges joueront tous leurs matchs à Houston, après un camp de sept jours au Texas avant le tournoi.