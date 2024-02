Charlotte Cardin chantera au match des étoiles de la NBA

L'autrice-compositrice-interprète Charlotte Cardin chantera l'hymne national canadien au match des étoiles de la NBA, le dimanche 18 février, à Indianapolis.

Avant la performance de l'artiste québécoise de 29 ans, le chanteur et producteur soul américain Babyface, originaire d'Indianapolis, chantera l'hymne national américain. C'est la chanteuse américaine Jennifer Hudson qui assurera le spectacle de la mi-temps, qui promet un pot-pourri de ses succès mélangeants soul et R&B.

Plusieurs artistes complètent l'affiche du week-end de célébrations, dont les artistes country Keith Urban et Walker Hayes et le rappeur Lil Wayne, qui doivent offrir une performance le samedi, pour accompagner le traditionnel concours de dunks de la NBA.

Un seul joueur canadien sera présent au match des étoiles : le garde Shai Gilgeous-Alexander lauréat du prix Étoile du Nord cette année, et nommé dans le cinq partant. C'est la troisième fois seulement qu'un Canadien amorcera un match des étoiles, après Steve Nash (2006 et 2010) et Andrew Wiggins en 2022.

Le représentant de la seule équipe du pays dans la ligue, les Raptors de Toronto, sera l'Américain Scottie Barnes, dont les affectations quotidiennes varient en fonction de l'horaire.

La sélection de Charlotte Cardin survient un an après une controverse qui avait accompagné la présentation de l'Ô Canada au match des étoiles de la NBA.

Ouvrir en mode plein écran La chanteuse canadienne Jully Black au match des étoiles de la NBA, le 19 février 2023 à Salt Lake City, en Utah Photo : AFP/Getty Images / Patrick T. Fallon

L'année dernière, l'artiste R&B Jully Black avait chanté l'hymne national canadien. Sa prestation avait causé des remous, puisqu'elle avait apporté une modification aux paroles. Elle avait chanté : our home on native land (notre patrie sur des terres autochtones) plutôt qu'our home and native land (notre patrie et terre natale, ou terre de nos aïeux dans le texte original en français).