Lorsqu'un nouveau projet de loi est déposé, il n'est pas rare de se demander pourquoi une telle mesure n'était pas déjà en vigueur. Ce sentiment m'a particulièrement frappé lors de la conférence de presse tenue lundi par Isabelle Charest, ministre québécoise responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Intrigué par cette annonce, j'ai entrepris d'approfondir mes recherches en consultant minutieusement les détails du projet de loi 45, qui vise à mieux protéger les jeunes athlètes, et en échangeant avec divers acteurs du monde sportif.

À ma grande satisfaction, il est ressorti de ces échanges une unanimité rare : cette initiative mérite pleinement notre approbation, car elle promet une protection accrue pour nos enfants dans la pratique de leur passion.

Le seul reproche pourrait porter sur le délai d’exécution, mais on sait très bien que ce délai est créé davantage par la lourdeur du mécanisme bureaucratique que par un manque de désir de Mme Charest de passer à l’action.

Alors, quelles sont les grandes lignes du projet de loi et quelles seront les répercussions réelles de ces nouvelles mesures?

Le point majeur, selon moi, est celui de l'introduction d’obligations en matière de déclaration et de vérification des antécédents judiciaires, qui s’applique aussi, maintenant, au domaine du loisir et à tous les organismes de sports.

Toute personne qui se trouve en position d’autorité ou en contact avec un enfant devra dorénavant se conformer à cette procédure sous peine d’être exclue. Cette procédure, maintenant systématique, devrait empêcher qu’un agresseur puisse passer d’un sport ou d’un organisme à un autre, comme c’était le cas auparavant. Pour assurer que personne ne puisse échapper à cette mesure, les vérifications devront être renouvelées environ tous les trois ans.

Une autre annonce importante porte sur la création d'un organisme autonome externe chargé de traiter les plaintes. Il est appelé Protecteur de l'intégrité en loisir et en sport. Le gouvernement confiera à cette personne le traitement de toutes les plaintes et lui accordera des pouvoirs accrus. Ce qui me semble particulièrement louable dans l'approche du ministère de Mme Charest est le fait qu'on autorisera ce protecteur à mener ses propres enquêtes dès qu'il aura connaissance de comportements douteux.

Certaines personnes pourraient s'inquiéter de cette capacité d'action. Sans tomber dans une chasse aux sorcières, je crois fermement que ce pouvoir fera toute la différence. En permettant au Protecteur d'intervenir dès qu'il y a des rumeurs persistantes, on évitera d'attendre qu'une plainte formelle soit déposée avant d'agir.

Je peux vous dire que dans l'univers du sport en général, on s'est souvent retrouvé dans une situation où tout le monde était au courant de comportements inacceptables, mais personne n'osait porter plainte de peur de perdre sa place dans l'équipe. Dans ces cas-là, sans plainte, aucune enquête ne pouvait être lancée. Les abuseurs agissaient donc en toute impunité et sans réelles conséquences.

Non seulement le Protecteur bénéficiera d'une plus grande capacité d’intervention, mais la ministre aura aussi un pouvoir d’intervention qui pourrait aller jusqu’à ordonner l’expulsion à vie de malfaiteurs. Cette double capacité d'action renforce la fermeté de la réponse gouvernementale face aux comportements inappropriés. En donnant à la ministre la possibilité de prendre de telles mesures, le gouvernement envoie un message clair : la sécurité et le bien-être des enfants ne seront pas compromis dans le domaine du sport et des loisirs.

Un autre point digne de mention est qu’on enlèvera le fardeau de la preuve à la victime pour l’envoyer du côté de l’accusé. L’objectif de cette mesure est de faciliter le processus pour les victimes, car elles sont souvent dans un état d’esprit où cette épreuve devient insurmontable.

Cette réforme importante devrait contribuer à rendre le processus judiciaire plus équitable et moins traumatisant pour les victimes d'abus dans le domaine du sport et des loisirs. En déplaçant la charge de la preuve vers l'accusé, on reconnaît la difficulté souvent rencontrée par les victimes pour faire valoir leurs droits et on leur offre un soutien supplémentaire dans leur quête de justice.

En conclusion, ce projet de loi semble poser des bases solides pour la construction d'un système efficace de lutte contre les abus. Si nous parvenons à atteindre le succès tant espéré, il est indéniable que l'investissement de 29,7 millions de dollars sur une période de 5 ans représentera une occasion sans précédent d’assurer la sécurité et l'épanouissement de nos enfants. En investissant dans leur protection, nous œuvrons à créer un environnement où nos jeunes athlètes pourront s'épanouir en toute confiance et sécurité, ce qui est essentiel pour l'avenir de notre société.