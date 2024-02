Pénible journée pour Mia Vallée et Pamela Ware à Doha

La paire canadienne formée des plongeuses Mia Vallée et Pamela Ware a terminé 15e des 18 duos inscrits à la finale du tremplin synchronisé de 3 m, mercredi, aux mondiaux aquatiques de Doha.

Après un premier plongeon bien exécuté, les choses ont commencé à se gâter, surtout pour Ware qui, visiblement, connaissait des ennuis avec sa jambe d’appel au bout du tremplin.

Postées au 9e rang avant leur dernier plongeon, les Canadiennes pouvaient encore espérer grimper en 6e position et ainsi assurer leur qualification olympique en vue des Jeux de Paris.

Malheureusement, comme ce fut le cas aux Jeux de Tokyo 2020, Ware a complètement raté son élan en ratant le bout de la planche à son saut d'appel pour tomber à l’eau sans pouvoir exécuter la figure annoncée.

Résultat, un zéro comme dernière note, pour un total de 201,27 points, à plus de 122 points des gagnantes du jour, les Chinoises Chang Yani et Chen Yiwen (323,43).

Les Australiennes Annabelle Smith et Maddison Keeney (300,45) et les Britanniques Scarlett Mew-Jansen et Yasmin Harper (281,70) ont récolté l’argent et le bronze.

Les compétitions se poursuivront jeudi avec la présentation des préliminaires au tremplin individuel de 3 m chez les femmes, ainsi que la finale masculine synchronisée à la plateforme de 10 m.

Publicité

Une autre finale pour Simoneau

Au lendemain de sa conquête du titre mondial en solo, Jacqueline Simoneau a uni ses efforts à ceux d’Audrey Lamothe pour obtenir une place en finale du programme libre en duo en natation artistique.

Les Canadiennes ont récolté une note de 234,9855 points, bonne pour le 5e rang à l’issue des préliminaires présentés mercredi.

Elles sont à un peu plus de 15 points de meneuses de la journée, les Chinoises Wang Liuyi et Wang Qianyi (250,8438), devant les paires néerlandaise, britannique et espagnole.

La finale, qui mettra aux prises les 12 meilleures équipes, sera disputée jeudi.

Photo-témoin en eaux libres

Après avoir obtenu in extremis un billet pour Paris, dimanche, au 10 km, l'Albertaine Emma Finlin (59 min 4 s 40/100) a terminé l’épreuve du 5 km en 23e position, mardi, à plus d’une minute et demie de la médaillée d’or, la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal.

Chez les messieurs, Eric Hedlin (51 min 39 s 10/100), résident de Victoria, en Colombie-Britannique, a pris le 11e rang de l’épreuve du 5 km, à moins de 10 secondes d’un duo de Français, Logan Fontaine et Marc-Antoine Olivier, respectivement médaillés d’or et d’argent.

À peine 30 centièmes de seconde les ont séparés à l’arrivée. L’Italien Domeneco Acerenza a fini 3e, à 40 centièmes d'Olivier.