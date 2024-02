La série de victoires consécutives des Oilers s'arrête à 16, une de moins que le record de la LNH.

Les Oilers avaient une chance d’inscrire leur nom dans le livre des records de la Ligue nationale de hockey ( LNH ), mais ont échoué dans leur tentative de remporter une 17e victoire de suite.

Si les Oilers avaient vaincu les Golden Knights, à Vegas mardi, ils auraient égalé la marque de 17 victoires consécutives, qui a été réalisée lors de la saison 1992-1993 par les Penguins de Pittsburgh.

Les Golden Knights ont eu le meilleur sur les Oilers par le pointage de 3-1.

Le défenseur Vincent Desharnais est à l’origine du premier but de la rencontre. Lors d’une infériorité numérique, il s’est servi de son long bâton pour soutirer la rondelle à Ivan Barbashev et la pousser vers Connor McDavid qui l’a passée à Leon Draisaitl. Celui-ci lui a retourné la faveur, seul devant deux des meilleurs joueurs de la LNH , Adin Hill n’a rien pu faire. C’était un 21e but pour McDavid cette saison.

Nicolas Roy a ramené les deux équipes à la case départ avec 1:54 à faire au premier vingt quand il s’est emparé d’un retour de lancer pour déjouer Stuart Skinner.

Le pointage est demeuré à un de chaque côté jusqu’au début du troisième engagement, quand Chandler Stephenson a déjoué le gardien des Oilers d’un tir à bout portant alors que la période n’était vieille que d’une minute et 24 secondes.

William Karlsson a complété le pointage avec un but dans un filet désert.

