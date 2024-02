Le Canadien renverse les Capitals à Washington

Les joueurs clés du Canadien ont fait oublier le départ de Sean Monahan et l'équipe a vite retrouvé de bonnes sensations à son retour au travail.

Nick Suzuki a marqué deux fois dans un intervalle de 57 secondes en première période et a aussi amassé une aide, Samuel Montembeault a stoppé 37 tirs et le club de hockey montréalais a vaincu les Capitals de Washington 5-2, mardi au Capital One Arena.

Les deux équipes ont paru rouillées par moments, alors qu'elles reprenaient le collier après leur semaine de congé associée à la présentation du match des étoiles de la LNH.

Le Canadien aurait pu mal paraître, affaibli par le départ du vétéran Monahan, échangé aux Jets de Winnipeg vendredi. Il a plutôt profité des largesses des Capitals pour prendre les commandes de la rencontre, avant de s'accrocher à une avance de trois buts.

C'était bien de terminer la première période avec une avance de 3-0. Ça nous a permis de réaliser que nous serions corrects , a dit l'entraîneur-chef Martin St-Louis en faisant allusion au départ de Monahan. La ligue continue et nous aussi, nous continuons.

Juraj Slafkovsky a également marqué deux fois dans un match pour une première fois en carrière dans la LNH.

Il (Slafkovsky) travaille toujours sur son lancer à l'entraînement et il l'a beaucoup amélioré depuis le début de la saison , a dit Montembeault. Il l'a bien utilisé ce soir et a inscrit deux gros buts.

Ouvrir en mode plein écran Le trio de Suzuki, Caufield et Slafkovsky est venu étourdir la défense des Capitals à quelques reprises, mardi soir. Photo : usa today sports via reuters con / Geoff Burke

Michael Pezzetta a aussi marqué pour le Canadien (21-21-8). Mike Matheson a récolté deux aides.

Alex Ovechkin et Rasmus Sandin ont répliqué pour les Capitals (22-19-7), tandis que Dylan Strome a amassé deux aides. Charlie Lindgren a accordé trois buts sur neuf lancers avant de céder sa place à Darcy Kuemper après 13:07 de jeu. Kuemper a réalisé 15 arrêts.

Ouvrir en mode plein écran Les Canadiens ont rapidement mis fin à la soirée de travail de son ancien gardien Charlie Lindgren, mardi soir à Washington. Photo : usa today sports via reuters con / Geoff Burke

Le Québécois Brandon Gignac disputait un premier match avec le Canadien, et un deuxième en carrière dans la LNH. Il a été déployé au centre de Josh Anderson et Joel Armia et a été employé durant 14:26 de jeu.

Ç'a bien été. Je me sentais à l'aise sur la patinoire , a dit Gignac. Je jouais avec deux très bons joueurs et ç'a été facile de m'adapter.

À la ligne bleue, Jordan Harris a été laissé de côté, tandis qu'Arber Xhekaj était de retour dans la formation.

Le Canadien disputera ses deux prochains matchs en après-midi ce week-end. Il accueillera les Stars de Dallas samedi, puis sera l'hôte des Blues de St. Louis dimanche.

Départ idéal

Suzuki a frappé pour une première fois après 6:42 de jeu en première période. Il a profité d'une belle passe soulevée de Cole Caufield pour marquer grâce à un tir sur réception au terme d'une attaque à trois contre un.

Sur la séquence, Caufield récoltait un point dans un 10e match de suite.

Suzuki est revenu à la charge à 7:39. Xhekaj a atteint le poteau sur un long lancer. La rondelle s'est ensuite dirigée vers Suzuki, qui a enfilé l'aiguille malgré l'angle difficile.

Pezzetta a ensuite mis fin à la soirée de travail de Lindgren en le déjouant avec 6:53 à faire au premier vingt. Rafaël Harvey-Pinard a mis la table avec une passe à partir de l'arrière du filet.

La deuxième période a été l'affaire des Capitals, qui ont eu l'avantage 16-5 au chapitre des tirs au but.

Ouvrir en mode plein écran Alex Ovechkin a inscrit le 832e but de sa carrière, mardi contre le Bleu-blanc-rouge. Photo : AP / Nick Wass

Ovechkin a finalement inscrit les siens au pointage après 6:03 de jeu. Il a inscrit son 10e but de la saison et son 832e en carrière, tirant dans un filet ouvert après une passe de Strome.

Le défenseur David Savard est venu à la rescousse de Montembeault durant un avantage numérique des Capitals à mi-chemin de la période médiane. Max Pacioretty croyait avoir une cage béante devant lui, mais Savard a bloqué le tir de l'ancien capitaine du Tricolore.

J'ai vu quelque part que quelqu'un l'a surnommé ''David Sauveur'', je lui dois un souper après ce jeu

Montembeault a aussi permis au Canadien de retraiter au vestiaire avec une avance de deux buts grâce à quelques bons arrêts, notamment contre Nic Dowd et Martin Fehervary.

Slafkovsky a creusé l'écart à trois buts avec 8:41 à faire, alors que les équipes évoluaient à quatre contre quatre. Jake Evans a attiré deux rivaux, puis a rejoint le Slovaque âgé de 19 ans, qui a déjoué Kuemper grâce à un tir haut du côté de la mitaine.

Les Capitals ont toutefois répliqué 22 secondes plus tard. Sandin a battu Montembeault grâce à un puissant lancer sur réception.

Sandin a presque réduit l'écart à un seul but quelques instants plus tard. Montembeault a volé un but à Strome lors d'une attaque à trois contre deux, puis il a frustré le défenseur suédois sur le retour.

Slafkovsky est revenu à la charge avec 5:59 à écouler à la troisième période, durant un avantage numérique. Cette fois, il a déjoué Kuemper grâce à un tir sur réception tout autant puissant que précis.

La deuxième période n'a pas été notre meilleure, mais ''Monty'' (Montembeault) a réussi de beaux arrêts, puis nous avons corrigé nos erreurs en troisième période , a dit St-Louis. Nous avons bien géré le match, notre avance, puis nous avons réussi à nous distancer.