La présentation du projet de loi 45 visant à mieux protéger les jeunes athlètes propose assurément de quoi réjouir les intervenants du milieu du sport. Des interrogations subsistent tout de même quant à sa mise en œuvre sur le terrain.

Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec, et Patrick Kearney, président de Judo Québec, voient tous les deux comme une bonne nouvelle l’annonce de la ministre Isabelle Charest, qui comprend notamment la création d’un Protecteur de l’intégrité en loisir et en sport et un resserrement des vérifications d’antécédents judiciaires.

Les deux dirigeants ont cependant hâte de se pencher sur les détails du projet de loi afin de bien comprendre comment il changera le quotidien du milieu sportif.

Pour nous, c’est sûr qu’une des questions, c’est de voir l’augmentation de la charge de travail, l’augmentation des prises de position pour les fédérations, les interventions qu’elles devront faire, souligne Mme Ducharme. Est-ce que ça affectera la charge de travail? Si la réponse est oui, il faudra donner de l’aide aux organismes. C’est un défi en soi. Ce n’est pas leur fonction première que de gérer la matière de l’abus plutôt que la matière sportive. Ce sont deux mondes. Il faut les soutenir, les aider à travers ça.

Pour certaines fédérations, souligne le président de Judo Québec, un soutien gouvernemental sera absolument crucial pour la mise en œuvre des mesures. Patrick Kearney compte sept employés au sein de son organisation, mais il rappelle que d’autres n’en ont qu’un seul — à temps partiel.

Par ailleurs, selon M. Kearney, la séparation du milieu du sport entre le civil, le scolaire et le privé représentera un grand défi.

Je pense que le gouvernement veut aider, assure M. Kearney. Je sens cette volonté. J’espère, et je pense qu’il acceptera que les organisations comme la mienne puissent aller proposer, conseiller. Je ne représente pas un parti politique de l’opposition. Je suis là pour que ce soit mieux, que nos athlètes soient protégés. […] Il faut aussi trouver où sont les angles morts et s’assurer qu’il y ait un partage.

Il y a une ouverture du gouvernement. On semble avoir réservé des sous. Je pense qu’il faudra une structure souple.

Le projet de loi prévoit près de 30 millions de dollars pour aider les organisations sportives dans leur adaptation, dont 4,7 millions uniquement pour la vérification des antécédents judiciaires.

La création du Protecteur de l’intégrité, avec ses pouvoirs accrus, est aussi saluée par les deux dirigeants. Le président de Judo Québec espère tout particulièrement qu’on procure au titulaire de ce nouveau poste une solide équipe d’enquête et des structures d’accompagnement pour le processus d’enquête.