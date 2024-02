La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) organisera une tournée promotionnelle qui s'arrêtera dans trois arénas de la LNH, le week-end du 16 et 17 mars.

Montréal clôturera ce week-end en affrontant Toronto au PPG Paints Arena, le domicile des Penguins de Pittsburgh, le dimanche 17 mars, à 12 h 30.

New York et Minnesota lanceront les activités en croisant le fer au Xcel Energy Center, l'aréna du Wild du Minnesota, le samedi 16 mars à 15 h 30. Ce duel sera suivi du match entre Boston et Ottawa au Little Caesars Arena, le domicile des Red Wings de Détroit, à 18 h.

Organiser ces matchs dans trois exceptionnels amphithéâtres pendant le Mois de l'histoire des femmes créera un moment inoubliable de cette saison inaugurale de la LPHF , a indiqué Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la ligue.

Publicité

Pour les partisans qui assistent à ces matchs et les joueuses qui jouent, ce sera une grande célébration de l'avancement et des opportunités pour les femmes et le hockey partout dans le monde.

Le 17 février 2019, le Little Caesars Arena a accueilli le troisième match de la première représentation de la Série de la rivalité entre l'équipe de hockey féminin du Canada et celle des États-Unis. Dix joueuses de cette rencontre seront de retour. Le Canada avait triomphé 2-0 devant 9048 spectateurs.

Le 12 mars 2022, le PPG Paints Arena a été l'hôte d'un match revanche de la rivalité, organisé par l'Association des joueuses professionnelles de hockey féminin. Les Canadiennes ont vaincu les Américaines 3-2 en prolongation devant 5410 spectateurs.

Montréal occupe actuellement le 1er rang du classement général de la LPHF avec 17 points.