Suspendue pour dopage, Simona Halep conteste la décision

L'ex-no 1 mondiale Simona Halep contestera sa suspension de quatre ans pour dopage devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), mercredi.

Le TAS a indiqué mardi que la Roumaine prévoit participer à une audience pour contester la sanction qui lui a été imposée. Celle-ci devrait se dérouler à huis clos et s'étaler sur trois jours.

Le tribunal a mentionné par voie de communiqué qu'aucune indication ne peut être donnée quant à la date à laquelle la sentence arbitrale définitive sera annoncée aux parties .

Halep, détentrice de deux titres du grand chelem, espère renverser la sanction imposée par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis en septembre dernier. Pour l'instant, elle doit arriver à échéance en octobre 2026. Elle aura alors 35 ans.

Elle a obtenu un résultat positif au Roxadustat lors des Internationaux des États-Unis en 2022, ce qui a entraîné le déclenchement d'une enquête beaucoup plus étoffée après que les enquêteurs eurent relevé des irrégularités dans son passeport biologique. Ce dernier est utilisé afin de détecter des données sanguines inhabituelles qui sont mesurées sur plusieurs années.

Le Roxadustat, selon l'Agence européenne des médicaments, est un inhibiteur de la prolyl-hydroxylase HIF qui augmente la production endogène d'érythropoïétine, ou EPO, et stimule la production d'hémoglobine et de globules rouges . Ce médicament a longtemps été utilisé comme produit dopant par les cyclistes et les coureurs de fond.

Halep a toujours nié s'être dopée et a expliqué le résultat par l'ingestion de suppléments alimentaires contaminés.

À la requête des parties, aucune autre information ne sera fournie afin de respecter l'identité des participants , a noté le tribunal, en référence aux témoins experts qui participeront au processus.

Halep a notamment embauché un avocat américain, Howard Jacobs, qui représente souvent des athlètes étoiles épinglés pour dopage, et les trois juges du TAS qui siégeront pour ce dossier font partie des plus réputés.

Elle était devenue no 1 à la WTA en 2017. Elle a gagné Wimbledon en 2019 contre la détentrice de 23 titres majeurs Serena Williams, après avoir triomphé aux Internationaux de France un an plus tôt.