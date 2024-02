Un projet de loi pour mieux protéger les athlètes québécois

Le gouvernement québécois déposera un projet de loi mardi après-midi au Salon bleu afin de resserrer la vérification d’antécédents judiciaires parmi les personnes œuvrant auprès des athlètes.

La ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, désire également confier plus de pouvoirs à l’Officier des plaintes, qui administre les cas d'abus et de harcèlement. Le mécanisme indépendant a vu le jour en novembre 2020, mais a suscité de la déception par le passé.

On doit applaudir les bénévoles et tous ceux qui permettent à nos enfants de s'épanouir dans les sports et loisirs. Entraîneurs, arbitres, professionnels. Merci à vous tous. Malheureusement, il y a quelques pommes pourries et on veut tout faire pour qu'ils ne se retrouvent pas en position de faire du mal à nos enfants. On a vu quelques cas dernièrement et ça fait mal au cœur. Le projet de loi d'Isabelle vise à nous donner des outils de plus pour prévenir ça , a écrit le premier ministre François Legault sur la plateforme X.

Le projet de loi visant à renforcer la sécurité auprès des sportifs était attendu depuis un bon moment déjà. La ministre Charest s'était engagée à réviser la Loi sur la sécurité dans les sports il y a tout près d'un an.

D'autres détails suivront.