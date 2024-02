Les supporteurs du CF Montréal attendent avec impatience l’arrivée de l’attaquant Josef Martinez, mais c’est plutôt le départ de Chinonso Offor que leur club préféré leur a annoncé lundi.

Offor a été prêté au FC Arda Kardzhali, en Bulgarie, pour toute la saison 2024, avec une option d’achat. Kardzhali est actuellement 7e de la première division bulgare.

Le Nigérian quitte Montréal après une seule saison au club. En 1503 minutes de jeu au cours de 30 matchs de la MLS pour le Bleu-blanc-noir, dont 14 titularisations, Offor a inscrit 4 buts. Il avait été acquis du Fire de Chicago le 5 août 2022 puis avait été prêté au club belge Zulte Waregem un mois plus tard.

Le CF Montréal semblait préparer le départ d’Offor depuis un moment. L’attaquant était absent des récents entraînements au Complexe sportif Marie-Victorin et en Floride, et son numéro 9 avait été offert au nouveau venu Matías Cóccaro.

Le départ d’Offor procure à la direction sportive du club une marge de manœuvre supplémentaire pour continuer de remanier l’effectif. L’attaquant de 23 ans était l’un des 20 joueurs de catégorie sénior et occupait une place de joueur étranger.

L’entraîneur-chef Laurent Courtois a participé à une conférence de presse virtuelle avant l’annonce. Il n’a donc pas commenté le départ d’Offor, pas plus qu’il n’a offert de mise à jour au sujet de Martinez.

Tout juste a-t-il applaudi la ruse d’un astucieux collègue présent à Orlando, qui a profité du fait que Courtois avait indiqué toujours devoir rencontrer un de ses joueurs en tête à tête pour lui demander si ce joueur était Martinez.

Pas de commentaire, mais bien joué, bien amené, bravo. Belle transition. Non, c’est un autre joueur de l’effectif, a assuré Courtois. On a pu s’asseoir et plonger en détail sur le type d’engagement que j’aimerais que le joueur ait, et il m’en manquait un hormis Mati [Cóccaro] et [Dominik] Iankov. Mais pas de commentaire sur Josef Martinez.

Martinez, champion de la MLS en 2018 avec Atlanta, où il a marqué près d’une centaine de buts de 2017 à 2022, donnerait une autre dimension à l’attaque montréalaise — pourvu que ses problèmes de blessure soient définitivement derrière lui, ce qui est loin d’être garanti.

S’il n’a pas maintenu son rythme de buteur d’antan après sa chirurgie de reconstruction ligamentaire en 2020, le Vénézuélien est encore capable d’être remuant sur la pelouse. Le milieu de terrain montréalais Victor Wanyama l’a appris à la dure en août 2021, quand la semelle de Martinez est passée bien près des doigts du gardien James Pantemis. Wanyama était aussitôt allé défier Martinez, et les deux joueurs avaient été expulsés.

Je ne suis pas au courant [de sa situation contractuelle], mais je me souviens de ce qui s’est passé, a reconnu Wanyama. Je vais toujours me battre pour mes coéquipiers. C’était il y a deux ans. Il a fait quelque chose à mon gardien, et j’ai essayé de le protéger. C’est devenu chaud rapidement, mais c’est fini. Nous avons rejoué l’un contre l’autre, et nous en avons ri. Ça va bien. C’est qu’un jeu.

Si nous jouons pour la même équipe, je vais me battre pour lui. Personne ne touche à mes coéquipiers.

Wanyama a été le seul buteur montréalais de la présaison jusqu’ici, dans un match nul de 1-1 contre le Minnesota disputé le 27 janvier. Le CF Montréal jouera son prochain match préparatoire ce mercredi contre l’ancien club de Josef Martinez, Atlanta United.