L'état d'esprit est toujours bon chez le Canadien, même si la formation montréalaise se retrouve à 10 points d'une place en séries à son retour après une semaine de congé.

Nick Suzuki, qui n'a pas pu fuir l'hiver en participant plutôt aux festivités du match des étoiles de la LNH à Toronto, a souligné que ses coéquipiers étaient heureux de se retrouver et de partager leurs souvenirs de vacances.

En réalité, la situation du Canadien ne s'est pas améliorée durant ce congé. Au contraire, l'équipe a perdu un élément important en Sean Monahan, cédé aux Jets de Winnipeg. La mission de disputer des matchs significatifs en mars devient de plus en plus difficile.

Nous nous en sommes parlé. D'une certaine manière, nous sommes privés d'éléments importants depuis le début de la saison, avec (Kirby) Dach qui s'est blessé pour la saison dès le deuxième match. Nous avons été privés de (Alex) Newhook pendant deux mois, de (David) Savard pendant deux mois. D'autres joueurs doivent saisir leur chance.

Montembeault affrontera les tirs des Capitals, mardi. Le Canadien a également annoncé que le gardien québécois était le lauréat coupe Molson pour le segment de janvier.

Il a compilé une fiche de 4-2-1 durant cette séquence, avec une moyenne 3,50 et un taux d'efficacité de ,909.

Les récents joueurs rappelés n'ont toutefois pas des profils qui ont de quoi soulever les passions des partisans. Lucas Condotta est un joueur de soutien âgé de 26 ans qui n'avait qu'un match dans la LNH dans son bagage d'expérience avant cette saison.

Brandon Gignac est aussi âgé de 26 ans et bien que son coup de patin soit électrisant, il n'a disputé jusqu'ici qu'un seul match dans la LNH, le 9 mars 2019.

Newhook ne devrait pas affronter les Capitals, mardi à Washington. Le Tricolore pourrait employer une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs, selon les indices observés à l'entraînement, lundi.

Et comme l'entraîneur Martin St-Louis le répète depuis deux jours, les autres équipes de la LNH n'ont rien à cirer de la situation dans laquelle le Canadien se retrouve. St-Louis préfère donc continuer à développer le jeu collectif de son groupe.

Je gère les choses de manière quotidienne et ce qui se passe à travers la ligue à ce temps-ci de l'année, c'est hors de mon contrôle, a-t-il dit en référence à l'approche de la date limite des transactions, le 8 mars prochain. Comme groupe d'entraîneurs, nous tentons d'améliorer le jeu collectif, peu importe qui est blessé, qui rentre ou sort de la formation.

La qualité de notre jeu collectif est un des facteurs importants expliquant pourquoi nous sommes compétitifs, pourquoi nous nous retrouvons souvent dans des matchs serrés. Je vois une amélioration importante par rapport à la saison dernière. Nous avons monté la barre de ce qui est acceptable et nous allons continuer à la monter en répétant des choses simples, avec une bonne base collective.

Suzuki a fait écho à son entraîneur, soulignant que tout partait avec un bon jeu collectif.

Si nous pouvons bien jouer dans notre zone à cinq contre cinq, ça va se transposer dans les autres aspects du jeu, a-t-il dit. Quand vous gaspillez moins d'énergie à jouer dans votre zone, ça vous aide à l'attaque.

Bien que le Canadien ait glissé au classement avec seulement 5 victoires à ses 16 derniers matchs (5-8-3), et malgré le fait que le groupe d'attaquants du Tricolore ressemble de plus en plus à celui d'un club de la Ligue américaine, Suzuki demeure certain de voir l'équipe rivaliser avec l'adversaire soir après soir.

À ce point-ci de la saison, les équipes luttent pour une place en séries. L'intensité du dernier tiers de la saison ressemble à celle des séries. Les équipes se battent pour leur survie.

De notre côté, nous devons continuer de mettre la main à la pâte et je m'assure que les gars sont prêts. Nous ne sommes pas hors de la course et nous devons nous battre pour chaque point.