Gros coup double pour les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont mis sous contrat les frères jumeaux Justin et Jayson Ademilola pour les deux prochaines saisons de la Ligue canadienne de football.

Ces deux solides gaillards de ligne défensive ont fait leurs marques avec les Fighting Irish de l’Université Notre-Dame.

Âgés de 25 ans, Justin et Jayson mesurent respectivement 1,85 m (6 pi 1 po) et 1,90 m (6 pi 3 po) et pèsent 112,5 kg (248 lb) et 131,5 kg (290 lb).

Natifs de Jackson dans le New Jersey, ils ont tous deux défendu les couleurs de leur université durant cinq saisons.

Justin a enregistré 8,5 sacs du quart et 9,5 plaqués pour des pertes de terrains de 74 verges au cours des deux dernières années.

Quant à Jayson, il affiche un total de 63 plaqués individuels en plus d’en avoir partagé 72 autres durant son séjour de 52 matchs à South Bend, en Indiana.