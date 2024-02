Encore une fois les quarts de finale de cette 34e Coupe d'Afrique des nations ont fait vibrer les amateurs du ballon rond.

À tout seigneur tout honneur. Il nous faut commencer avec le match que tout le monde attendait. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire contre le Mali.

Les Éléphants contre les Aigles

Quelle première mi-temps dans un stade plein comme un œuf!

La première menace est malienne. Un tir de réparation est sifflé pour les Aigles. Mais le gardien ivoirien Fofana arrête le tir et devient le héros du stade. On se dit alors que la magie continue de sourire aux Éléphants.

Les maliens sont les plus dangereux et quelques minutes avant la fin de la première... Coup de théâtre, le joueur ivoirien Koussounou est expulsé après deux cartons jaunes.

Les Éléphants sont réduits à dix.

Une première qui va être marquée par un festival de cartons pour les deux équipes. Six jaunes et un rouge.

Les Éléphants réduits à dix vont subir les assauts répétés des Aigles.

Et le but malien devient inévitable. Il faudra attendre tout de même la 71e minute pour qu'il arrive.

Les Ivoiriens ont quelques occasions, mais on se demande s'ils vont arriver à mystifier une nouvelle fois leur adversaire comme ils l'avaient fait contre le Sénégal.

Le match arrive presque à la fin du temps réglementaire et les Aigles pensent s'envoler vers la victoire. Dans les tribunes le doute s'installe et soudainement à la 91e minute le miracle ivoirien apparaît avec une égalisation inespérée.

L'espoir des nombreux partisans des Éléphants renaît. La Côte d'Ivoire va-t-elle une nouvelle fois réussir l'exploit?

Dans les tribunes, les chants et les tambours se font entendre.

Les prolongations sont maintenant en route et les Éléphants semblent avoir volé les ailes des Aigles maliens. Les dix joueurs orange se battent sur tous les ballons.

Sur le banc malien, les regards sont sombres, d'autant que la Côte d'Ivoire menace leur but. Une tête ivoirienne, tout le monde retient son souffle, mais le ballon frappe la barre transversale.

Les Aigles semblent avoir repris leur envol et menacent cette fois le filet ivoirien.

Alors que la fatidique séance des tirs au but pointe à l'horizon et qu'il ne reste que quelques secondes, Diakité le héros de tout un peuple libère son pays avec le deuxième but celui de la victoire.

Ouvrir en mode plein écran Des supporteurs ivoiriens célèbrent la victoire Photo : afp via getty images / SIA KAMBOU

Le Stade de la Paix est en feu. Toute la Côte d'Ivoire exulte. Les Éléphants s'envolent en demi-finale.

Dix Éléphants déterminés et soulevés par une foule ont montré qu'ils pouvaient battre onze Aigles. Le miracle ivoirien a encore eu lieu et certains se demandent si les sorciers ne sont pas derrière cette victoire!

Les pauvres maliens auraient dû revoir le film d'Yves Robert de 1976, un éléphant, ça trompe énormément.

Cap-Vert - Afrique du Sud, les Requins bleus contre les Bafana Bafana

Un autre match à couper le souffle.

Ce sont les Cap-Verdiens qui ont donné le ton au match. Les Bafana Bafana se défendaient avec l'énergie du désespoir, tellement les assauts des Requins bleus étaient nombreux. Puis le match s'est équilibré et l'Afrique du Sud s'est offert quelques occasions de but. La première demie se termine sur un score vierge.

La partie reprend et les Requins bleus tournent autour de la défense sud-africaine flairant l'odeur du but.

Il ne reste que trois minutes au match et le Cap-Verdien Gibson passe à deux doigts de donner la victoire à son équipe, mais le gardien sud-africain fait un sauvetage miraculeux.

Les deux équipes se retrouvent dos à dos et on s'en va vers les deux périodes supplémentaires.

À deux reprises, le gardien cap-verdien sauve son équipe avec des arrêts spectaculaires. Puis, c'est au tour du Cap-Vert d'inquiéter la défense sud-africaine. On se demande qui va craquer le premier.

Dans les tribunes, on peut sentir la nervosité des partisans des deux camps.

Après 121 interminables minutes, c'est la cruelle et fatidique séance des tirs au but qui devra départager les deux valeureuses équipes.

Le duel ne sera pas celui des tireurs, mais plutôt des gardiens qui effectuent des arrêts spectaculaires.

À ce jeu c'est le gardien sud-africain qui est le meilleur en arrêtant quatre des cinq tirs.

Ouvrir en mode plein écran Ronwen Williams, gardien sud-africain Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Le petit poucet cap-verdien méritait sans doute mieux. Mais c'est la loi du football.

Les Bafana Bafana continuent leur chemin et rejoignent le Nigeria en demi-finale.

RDC - Guinée

Les Congolais ont aisément battu la Guinée 3-1. Un match maîtrisé de bout en bout même si la Guinée avait jusqu'ici été dominatrice dans son tournoi.

La République Démocratique du Congo a maintenant rendez-vous avec l'étonnante Côte d'Ivoire. Un autre choc en perspective en demi-finale entre les Léopards et les Éléphants.

Nigéria - Angola

Même si le score ne le reflète pas, avec un seul petit but, le Nigeria s'est tranquillement contenté de maîtriser son sujet angolais sans jamais véritablement être inquiété. Le prochain match contre les tenaces Sud-Africains risque d’être moins tranquille.