Martin St-Louis aime la vitesse et la combativité de Brandon Gignac

Brandon Gignac n'a pas caché qu'il a eu de la difficulté à s'endormir samedi soir. Et pourtant dimanche après-midi, dans le vestiaire du Canadien de Montréal au Complexe sportif de Brossard, il avait les yeux grands ouverts. Des yeux qui laissaient transpirer son bonheur d'avoir signé un contrat de deux saisons, même s'il s'agit d'une entente à deux volets, avec le Tricolore.

Le Rocket de Laval venait de subir une défaite de 3-1 aux mains des Americans de Rochester, samedi, et Gignac se préparait à entamer la pause du match des étoiles de la Ligue américaine lorsqu'il a été avisé des nouveaux développements dans sa vie professionnelle.

C'est mon agent qui m'a appelé hier soir (samedi) après le match. Il m'a dit que je n'avais pas de pause du match des étoiles, que je montais avec le Canadien. C'est un très beau sentiment , a déclaré Gignac après la séance d'entraînement du Tricolore, dimanche après-midi à Brossard.

La tête tournait, c'est sûr et certain , a ajouté Gignac lorsqu'il s'est fait demander ce à quoi il pensait au moment de se diriger vers le complexe d'entraînement du Canadien, dimanche.

Je ne voulais pas trop y penser, mais c'est difficile dans ce temps-là. Veut, veut pas, c'est ce dont on rêve depuis qu'on est tout petit. C'était dur de dormir hier soir. Ce soir, ça devrait être mieux , a-t-il lancé, grand sourire aux lèvres.

Natif de Repentigny, Gignac a disputé 43 matchs avec le Rocket de Laval cette saison, amassant 42 points, dont 14 buts.

L'attaquant de 26 ans domine la formation lavalloise au chapitre des buts, des aides et des points. Il se classait à égalité au 5e rang des pointeurs de la Ligue américaine au moment de la signature de son contrat.

Choix de troisième tour des Devils du New Jersey en 2016, Gignac s'est joint à l'organisation du Canadien le 29 juillet 2021 en signant un contrat avec le Rocket.

Il a joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey, le 9 mars 2019, dans l'uniforme des Devils face aux Rangers de New York au Madison Square Garden. Il avait été tenu en échec.

Sa carrière l'a aussi amené à jouer dans la ECHL, mais Gignac n'a jamais perdu espoir.

C'est sûr que quand j'étais dans la ECHL, c'était dur sur le moral. Mais je ne me suis pas découragé et j'ai toujours cru en moi. Aujourd'hui, je suis très content.

Aux dires de Gignac, l'entraîneur-chef Martin St-Louis est allé à sa rencontre dimanche, et l'a félicité de son rappel.

Il n'y a rien qui est donné, dans n'importe quoi. Gignac, c'est mérité. J'ai bien aimé son camp d'entraînement, même l'année passée aussi. C'est un joueur qui ne lâche pas, qui essaie de faire sa place. Évidemment, il a fait ça à Laval beaucoup les dernières années, et ce qui lui arrive présentement, c'est quelque chose de mérité et c'est une belle opportunité pour lui , a déclaré St-Louis.

Aux journalistes, St-Louis s'est montré élogieux à l'endroit du nouveau membre de son équipe. Selon lui, Gignac possède un coup de patin et une combativité qui sont au niveau de la Ligue nationale de hockey.

Il compétitionne sur la glace. Ce n'est pas nécessairement rare, mais c'est remarquable de voir la carrière que des joueurs peuvent avoir lorsqu'ils compétitionnent à ce niveau , a fait remarquer St-Louis.

Je pense que nous sommes dans une phase au hockey où nous parlons tellement d'habiletés. C'est quoi, des habiletés? C'est un élément. Mais j'ai vu plusieurs joueurs avec des habiletés connaître de moins longues carrières que des gars qui compétitionnent et qui ont probablement moins d'habiletés. Et je ne dis pas que Gignac n'a pas d'habiletés. Mais selon moi, sa façon de compétitionner et la vitesse qu'il possède sont des éléments de la LNH.