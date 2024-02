Au cours des derniers mois, le mot « expansion » s’est remis à flotter dans l’univers de la LNH. Pourquoi au juste? On ne sait pas trop.

Depuis l’automne, Gary Bettman rate rarement une occasion de souligner que la LNH reçoit des démonstrations d’intérêt de la part d’investisseurs souhaitant implanter de nouvelles équipes dans des villes comme Houston, Atlanta ou Salt Lake City.

Pas plus tard que vendredi, le commissaire et son bras droit Bill Daly en ont remis une couche à l’occasion du week-end des étoiles en ajoutant les noms de Cincinnati, Kansas City et Omaha à la liste des prétendants. Au passage, ils ont une fois de plus oublié de mentionner Québec.

Chaque fois que Bettman lance des noms en l’air, ses propos sont repris dans les médias comme si la perspective d’accroître les cadres de la ligue était une évidence. Comme si cela s’inscrivait dans la normalité des affaires du sport professionnel nord-américain.

Or, ce n’est pas vraiment le cas.

***

Depuis 1967, la LNH a connu pas moins de 13 expansions qui ont graduellement fait passer son nombre d’équipes de 6 à 32. À force d’assister à l’ajout de nouvelles organisations, certains en sont peut-être venus à croire que le hockey professionnel se dilatera infiniment. Pourtant, ce n’est pas de cette manière que les choses fonctionnent.

Depuis qu’elle a accueilli sa 32e équipe en 2021, la LNH a atteint un plateau qu’aucune autre ligue majeure nord-américaine n’a osé surpasser. À ce jour, la NFL et la NBA comptent 32 formations. Et la MLB , malgré le fait qu’elle soit sans cesse encouragée à accroître ses cadres, est toujours composée de seulement 30 formations.

Ouvrir en mode plein écran Jordan Eberle, lors du repêchage d’expansion du Kraken de Seattle. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela.

En limitant le nombre d’adhésions à une ligue, on entretient une rareté qui permet de maximiser la valeur de revente des concessions. C’est la bonne vieille loi de l’offre et de la demande.

Entretenir cette rareté permet par ailleurs de compter sur la disponibilité de plusieurs marchés significatifs en cas de mauvais fonctionnement d’une franchise existante. Lorsqu’une possibilité de déménagement survient, ou lorsqu’un nouvel amphithéâtre est nécessaire pour une équipe existante, il est devient possible de créer une compétition et faire monter les enchères.

Limiter le nombre d’équipe permet aussi de maximiser la profitabilité des opérations des franchises qui composent la ligue. Une fois qu’on a atteint le nombre d'équipes permettant de soutirer le maximum de droits de télé et de droits commerciaux nationaux, le but de l’exercice consiste à partager cette cagnotte. À titre d’exemple, environ 12 des 20 milliards $ de revenus de la NFL proviennent de droits nationaux. Chaque propriétaire empoche donc quelque 375 millions $ avant d’avoir vendu un seul billet. Si la NFL comptait 36 équipes, chaque propriétaire empocherait 40 millions $ de moins annuellement. Sur 10 ou 15 ans, ça signifie des pertes considérables.

Par ailleurs, accroître sans cesse les cadres d’une ligue n’a guère plus de sens d’un point de vue sportif. Surtout si l’on tient compte du fait que le commerce du sport professionnel consiste à vendre de l’espoir aux partisans. En ajoutant des formations supplémentaires, la LNH ne ferait qu’accroître le nombre d’équipes exclues des séries. Et cela ferait probablement en sorte d’accroître le nombre de directeurs généraux sabotant volontairement leur formation dans l’espoir d’accéder un joueur au premier tiers du classement. On pourrait peut-être compenser en admettant un plus grand nombre d’équipes en séries. Mais ce faisant, on atténuerait davantage l’importance des matchs disputés en saison régulière.

Bref, il est extrêmement difficile de comprendre en quoi une ou des expansions supplémentaires pourraient s’avérer souhaitables pour les propriétaires de la LNH. Cette ligue, rappelons-le, est celle qui génère le moins de revenus, et de loin, dans l’écosystème des sports majeurs nord-américains. Les revenus annuels de la LNH se situent autour de 6 milliards alors que les revenus de la MLB et de la NBA sont à la hauteur de 11 et 13 milliards.

Le fait d’ajouter une 33e équipe à Salt Lake City, par exemple, n’aurait aucun effet sur la valeur des droits de télé nationaux américains de la LNH. L’ajout d’une 33e équipe basée à Québec n’aurait pas d’effet non plus sur la valeur des droits nationaux canadiens.

À très court terme, les propriétaires pourraient évidemment se partager les droits d’adhésion imposés à de nouvelles concessions. Au cours des dernières années, les adhésions de Las Vegas (500 millions $) et Seattle (650 millions $) ont permis à 30 propriétaires de la LNH de se partager environ 38 millions $ chacun. Mais à long terme, la portion de revenus nationaux qui leur échappera surpassera largement cette somme.

***

Pour toutes ces raisons, il faut probablement se tourner vers l’Arizona pour trouver les raisons qui motivent Bettman à constamment lancer sur la place publique des noms de villes intéressées à se joindre à sa ligue.

En Arizona, la LNH est aux prises avec un propriétaire délinquant. Les Coyotes ne jouent pas dans un aréna universitaire de 4500 places parce qu’ils sont malchanceux. La ligue est confrontée à cet humiliant problème parce que le propriétaire Alex Meruelo ne payait pas son loyer à Glendale, où son équipe jouait dans un amphithéâtre de 17 125 places.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire des Coyotes Alex Meruelo au dernier repêchage de la LNH Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Par ailleurs, la facture du loyer ne semblait pas être la seule que M. Meruelo tentait de ne pas assumer.

Depuis que les Coyotes ont été chassés de Glendale, Meruelo tente de dénicher un autre site qui lui permettrait de construire un nouvel amphithéâtre tout en bénéficiant de généreuses exemptions de taxes.

À l’occasion d’un référendum tenu en mai dernier, les électeurs de Tempe ont refusé le projet de construction d’un quartier de divertissement et d’un amphithéâtre que leur proposait Meruelo. Après cette rebuffade, l’organisation des Coyotes a exploré divers sites mais elle ne possède toujours pas de terrain. On ne voit pas le jour où le première pelletée de terre sera faite, et encore moins celui où les préposés du futur amphithéâtre sortiront pinceaux et peinture pour tracer des lignes sur la glace.

À ce sujet, le directeur de l’Association des joueurs de la LNH, Marty Walsh, n’a pas mâché ses mots vendredi. Dénonçant le ridicule de la situation, il a plaidé pour un déménagement de cette concession. Ce n’est pas une façon de faire des affaires! , a martelé Walsh, qui a autrefois été maire de Boston et secrétaire du Travail dans l’administration de Joe Biden.

Dans le monde du sport, on ne se débarrasse pas d’un propriétaire milliardaire aussi facilement que d’un directeur général. Gary Bettman laisse donc Meruelo faire la preuve de son incapacité. Et les interventions comme celles de Walsh ne font que renforcer la notion qu’un déménagement des Coyotes est inévitable.

Quant à Bettman, il accentue la pression en faisant savoir que d’autres villes et d’autres promoteurs veulent obtenir une équipe.

***

La semaine dernière, un événement inusité est d’ailleurs survenu quand le Smith Entertainment Group, qui possède le Jazz de l’Utah de la NBA, a publié un communiqué réclamant la mise en branle immédiate d’un processus d’expansion dans la LNH!

Si vous souhaitez obtenir une concession de la LNH, émettre un tel communiqué est à peu près la pire chose à faire. Bettman préfère depuis toujours les partenaires discrets qui se contentent de répondre au téléphone lorsqu’on daigne les appeler.

Cela dit, cette sortie publique de Ryan Smith, le propriétaire du Jazz, semblait avoir été commandée. Tout comme son contenu d’ailleurs.

Nous sommes prêts à utiliser le Delta Center dès la saison prochaine comme aréna intérimaire , plaidait Smith, alors que tout le monde sait très bien qu’on ne peut lancer un processus d’expansion dans de si courts délais. Ce n’est pas pour rien que le groupe de Vegas a obtenu son équipe un an et demi avant que le premier match des Golden Knights soit disputé. Quant à l’arrivée du Kraken de Seattle, elle a été approuvée en décembre 2018, près de trois ans avant le premier match.

L’adhésion d’une nouvelle concession doit être suivie de l’embauche d’une équipe de direction et de recruteurs. Tout ce beau monde doit ensuite disposer d’une période de temps raisonnable pour planifier le repêchage amateur et le repêchage intraligue qui donnera naissance au premier alignement. Il faut aussi se donner le temps d’embaucher des employés de bureau, une équipe de ventes et des employés de soutien.

Par ailleurs, les autres organisations de la ligue doivent être avisées longtemps d’avance. Les directeurs doivent connaître les règles du jeu afin de pouvoir planifier quels joueurs seront protégés, rendus disponibles ou échangés.

Toujours la semaine dernière, l’inhabituel communiqué du Smith Entertainment Group a été suivi d’un encore plus inhabituel communiqué de la LNH. L’encre du communiqué émis par Ryan Smith n’était pas encore sèche quand la LNH y a répondu en termes extrêmement flatteurs.

Durant nos conversations au cours des deux dernières années, nous avons été impressionnés par l’engagement communautaire de Ryan et Ashley Smith ainsi que par leur passion et leur vision pour l’Utah, pas seulement à titre de marché pour le hockey mais aussi à titre de destination de choix pour le sport et le divertissement. L’Utah est un marché prometteur et nous avons hâte de poursuivre nos discussions , a fait savoir la LNH.

Officiellement, ces communications faisaient référence à une éventuelle expansion. Mais dans les faits, elles ont sans doute eu une résonance très différente en Arizona.

Au bout du compte, discuter d’une expansion des cadres de la LNH semble plutôt frivole par le temps qui court. Le sort des Coyotes de l’Arizona, par contre, semble déjà écrit dans le ciel.