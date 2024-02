Les patineurs canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté leur premier titre aux Championnats des quatre continents, dimanche, en dominant l’épreuve de danse sur glace présentée à Shanghai.

Le duo canadien a exécuté une danse libre au son de Wuthering Heights qui lui a valu 128,87 points, pour un total de 214,36. Gilles et Poirier ont devancé leurs compatriotes Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen (207,54).

Le couple américain Christina Carreira-Anthony Ponomarenko a complété le podium avec 194,14 points.

Les doubles médaillés de bronze mondiaux avaient manqué les Championnats des quatre continents l’année dernière, après que Piper Gilles eut reçu un diagnostic de cancer des ovaires. Elle avait subi une opération chirurgicale préventive.

Dimanche, glissant dans des vêtements gris acier et rose, Gilles et Poirier ont impressionné les juges par leur chorégraphie complexe et leurs prises défiant la gravité. Cette victoire intervient quelques semaines après leur sacre national.

C’est une étape importante dans notre carrière, s’est réjoui Poirier. Je pense que nous pouvons vraiment être fiers de la façon dont nous avons patiné. Cette semaine, nous avons vraiment cru en nous-mêmes. […] Nous avons patiné comme les champions que nous sommes.

Fournier Beaudry et Sorensen, qui sont en couple dans la vie, avaient déclaré forfait aux Championnats canadiens, du 8 au 14 janvier dernier à Calgary, après que ce dernier eut confirmé faire l’objet d’une enquête pour agression sexuelle.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Sorensen a réfuté ces allégations.

L’autre couple canadien en lice, composé de Marie-Jade Lauriault et de Romain Le Gac, a pris le 3e rang de la danse libre pour se hisser de la 7e à la 5e position au classement final.