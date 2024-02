Jordan Stolz a de nouveau survolé l'anneau de glace Gaétan-Boucher, samedi. Le prodige américain de 19 ans a gagné le 1500 m en établissant un record de piste à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Québec.

Stolz a franchi la distance en 1 min 44 s 1/100, avec 78/100 de priorité sur le médaillé d'argent, le Chinois Zhongyan Ning.

Le Canadien Connor Howe est monté sur le podium pour la première fois de la saison sur la distance avec un chrono de 1:45,73, bon pour la 3e place.

Antoine Gélinas-Beaulieu a pris le 10e rang (1:46,83) tandis que Vincent de Haître a conclu en 17e position (1:47,76).

Top 10, c'est mon meilleur résultat et ma meilleure course. Parfois, on a un peu peur d'y aller à fond dès le départ au 1500 m, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu peur. La foule m'a aidé à 100 %. Je sentais que tout le monde était là, à 360 degrés , a déclaré Antoine Gélinas-Beaulieu, qui s'est qualifié pour les mondiaux avec sa performance.

Ouvrir en mode plein écran Jordan Stolz pose avec sa médaille d'or du 1500 m de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Québec, samedi. Photo : Radio-Canada / Jean-Christophe Pochat

Plus de détails à venir