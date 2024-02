Félix Auger-Aliassime s’incline devant Alexander Bublik

Le parcours de Félix Auger-Aliassime s'est terminé en demi-finale au tournoi de Montpellier samedi.

Le Québécois n'a pas réussi a vaincre le Kazakh Alexander Bublik, 27e mondial et tête de série no 2. Il s'est incliné en trois manches de 6-4, 4-6 et 4-6, le match a duré 2 h 39 min.

Bublik avait pourtant connu des difficultés lors de la première manche, notamment au service. Le Kazakh s'est ressaisi et a été plus solide et entreprenant lors des deux manches suivantes.

Ça a été difficile, mais j'ai réussi à hausser mon niveau de jeu pour m'imposer. On va essayer de gagner encore demain , a-t-il sobrement déclaré après le match.

Publicité

Bublik a eu le dessus 14-9 pour les as et 3-2 pour les bris. Quant à Auger-Aliassime, il été victime de six doubles fautes, contre quatre pour la Kazakh.

Âgé de 26 ans, Bublik s'est imposé à sa deuxième balle de match, au service et il est à une victoire d'un quatrième titre à l'ATP.

Il a remporté le tournoi en 2022.

Le Kazakh affrontera en finale le Croate Borna Coric qui a gagné l'autre demi-finale en raison de l'abandon de son adversaire Holger Rune au milieu de la deuxième manche.

Lundi, Félix Auger-Aliassime va gagner deux places au classement de l'ATP et accéder au 28e rang mondial.

Avec les informations de Agence France-Presse et La Presse canadienne