Jacqueline Simoneau vice-championne du monde

Après deux ans d’absence, le retour à la compétition internationale de Jacqueline Simoneau s’est tellement bien déroulé que la Montréalaise est devenue vice-championne du monde au solo technique.

La nageuse artistique a décroché l’argent samedi aux Championnats du monde des sports aquatiques qui ont lieu à Doha au Qatar, derrière la Grecque Evangelina Platanioti (272,9633 points) et devant la Chinoise Huiyan Xu (262,3700).

La médaille, c’est vraiment spécial, mais ça ne veut pas tout dire non plus, a reconnu la nageuse après la compétition. Juste le fait d’être de retour, c’est vraiment un privilège de performer sur la scène internationale et le fait d’avoir une médaille, ça le rend encore plus spécial.

C’est la première fois que Simoneau remporte une médaille aux mondiaux séniors en cinq participations. Elle sera aussi du solo libre plus tard cette semaine, ainsi qu’à toutes les routines en duo avec sa coéquipière Audrey Lamothe.

Ouvrir en mode plein écran Jacqueline Simoneau réalise qu'elle est vice-championne du monde au solo technique. Photo : Getty Images / Adam Pretty

Jacqueline Simoneau a participé aux Jeux de Rio et de Tokyo. En 2021, elle a décidé de prendre une pause de la natation artistique pour avancer son doctorat en médecine podiatrique. Elle a réalisé en 2023 qu’elle avait toujours les capacités physiques et le désir de compétitionner en natation artistique.

Mon secret, c’est ma passion pour le sport, affirme Simoneau. Je crois fortement que si on est passionné, c’est facile de s'immerger dedans et ce n’est pas un travail pour moi, c’est vraiment du plaisir.

L’athlète de 27 ans pourrait bien participer à ses troisièmes Jeux olympiques à Paris l’été prochain si le Canada se qualifie à l’épreuve en duo et par équipe. Il n’y a plus d’épreuve solo en natation artistique aux Jeux olympiques depuis 1996.

Avec les informations de Sportcom