Thompson, Phelan et Howden sur le podium à Alleghe

L'équipe canadienne féminine de ski cross a réussi un autre doublé samedi. Marielle Thompson et Brittany Phelan ont terminé respectivement 1re et 2e à la Coupe du monde d'Alleghe en Italie. Leur coéquipier Reece Howden a dominé la course chez les hommes.

Malgré une chaude lutte de Phelan, Thompson est parvenue à conserver la tête de la course d’un bout à l’autre pour monter sur la plus haute marche du podium.

Tout juste derrière, Phelan, de Mont-Tremblant, a résisté aux attaques de la Française Marielle Berger Sabbatel pour monter sur son troisième podium de la saison. Elle avait terminé 2e en France et 3e à Nakiska, en Alberta.

Une autre Canadienne participait à cette grande finale, soit Hannah Schmidt, qui a terminé au pied du podium.

Publicité

Thompson et Schmidt avait aussi fait un coup double canadien sur le podium de la Coupe du monde de Saint-Moritz, le week-end dernier, et de celui de Nakiska.

Chez les hommes, le Canadien Reece Howden a devancé en grande finale l'Allemand Florian Wilmsmann et l'Autrichien Johannes Aujesky.

Jared Smith a vu son parcours prendre fin lors des quarts de finale, bon pour une 12e place.

Hannah Schmidt occupe toujours le 1er rang provisoire de la discipline chez les femmes avec un total de 615 points. Elle est suivie de près par Marielle Thompson (612), tandis que Marielle Berger Sabbatel (590) et Brittany Phelan (474) suivent dans l’ordre.

Reece Howden a quant à lui profité de son triomphe de samedi pour s’emparer provisoirement des commandes chez les hommes avec un total de 476 points. Le Suisse Alex Fiva (411) et Jared Schmidt (388) sont pour leur part 2e et 3e, dans l’ordre.

La prochaine Coupe du monde de ski cross aura lieu à la station de Bakouriani, en Géorgie, du 8 au 11 février.

Avec les informations de Sportcom