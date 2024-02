Une troisième victoire pour Éliot Grondin cette saison

Le planchiste Éliot Grondin s’est à nouveau illustré samedi sur le circuit de la Coupe du monde. L’athlète de Sainte-Marie a remporté l’épreuve de snowboard cross de Goudaouri, en Géorgie. Il s’agit de sa troisième victoire en quatre épreuves individuelles cette saison.

Grondin a couronné une journée parfaite en devançant l’Australien Cameron Bolt (argent) et l’Autrichien Allessandro Haemmerle (bronze) lors de la grande finale. Il avait précédemment remporté ses trois départs des tours éliminatoires pour assurer sa place dans la course ultime.

Même si Québécois s'est dit assez content de sa journée , il a avoué après la course qu'il n'est pas satisfait à 100 % .

J’ai fait quelques erreurs dont je ne suis pas super fier, mais je peux les corriger pour demain et être plus vite. Mais d’être en grande finale à chaque course cette année et j'ai trois victoires, dont deux de suite, donc c'est une belle journée.