McDavid brille au concours d’habiletés de la LNH

Connor McDavid a aidé la LNH à réorganiser son concours d'habiletés. Puis, le capitaine des Oilers d'Edmonton a participé aux épreuves et a remporté le prix d'un million de dollars en jeu, vendredi.

McDavid a gagné les épreuves du patineur le plus rapide, le maniement de rondelle, le tir le plus précis et le parcours d'obstacles.

Le défenseur de l'Avalanche du Colorado Cale Makar a terminé deuxième.

David Pastrnak (Bruins de Boston), Nathan MacKinnon (Avalanche), Leon Draisaitl (Oilers), Nikita Kucherov (Lightning de Tampa Bay), Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto), William Nylander (Maple Leafs), Elias Pettersson (Canucks de Vancouver), Mathew Barzal (Islanders de New York), J.T. Miller (Canucks) et Quinn Hughes (Canucks) participaient également aux épreuves de vendredi.

Les 12 joueurs participaient à quatre des six premières épreuves : le patineur le plus rapide, le tir le plus puissant, le maniement de rondelle, les tirs sur réception et le tir le plus précis.

Des points étaient accordés aux joueurs selon leur classement dans l'épreuve. Les huit meilleurs continuaient et participaient au duel d'échappées, contre les gardiens présents pour le match des étoiles de samedi.

Deux autres joueurs étaient éliminés avant l'épreuve finale du parcours d'obstacles.

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby, ainsi que le premier choix des Blackhawks de Chicago Connor Bedard étaient sur la patinoire pour l'événement.

Ces derniers s'occupaient de faire les passes lors de l'épreuve des tirs sur réception.

McDavid a gagné l'épreuve du patineur le plus rapide pour la quatrième fois. Il a terminé son tour de patinoire dans un temps de 13,408 secondes, devant Barzal, qui a fait 13,519 secondes.

MacKinnon a remporté la nouvelle épreuve des tirs sur réception, dans laquelle des points étaient accordés lorsque la rondelle pénétrait le filet et la section dans laquelle celle-ci rentrait.

Pettersson a gagné le défi des passes, alors que Makar a gagné celle du tir le plus puissant à l'aide d'un tir à 165,05 km/h.

McDavid a remporté l'étape du maniement de rondelle dans un temps de 25,755 secondes. Il a ensuite impressionné la foule lors du tir le plus précis, touchant les quatre cibles en quatre coups, en seulement 9,158 secondes.

McDavid, Makar, Barzal, Pettersson, Matthews, Miller, MacKinnon et Nylander ont continué l'aventure pour le duel d'échappées.

Petterson et MacKinnon ont été éliminés, et McDavid a ensuite décroché le chèque d'un million en remportant le parcours d'obstacles avec un temps de 40,606 secondes.