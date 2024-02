Diallo et Pospisil placent le Canada en avance à la Coupe Davis

Le Canada n'est plus qu'à une seule victoire d'une qualification à la phase de groupe des Finales de la Coupe Davis, en septembre prochain, à la suite des triomphes de Vasek Pospisil et de Gabriel Diallo lors des premiers matchs de simple de son duel de qualification contre la Corée du Sud tenu vendredi au stade IGA.

Une foule enthousiaste de 1829 spectateurs, massés dans des gradins temporaires aménagés autour d'un court intérieur du complexe montréalais, a vu Pospisil se relever de deux débuts de manche difficiles pour vaincre Hong Seongchang 6-4, 6-3 lors du deuxième match de la journée.

Lors de chacune des deux manches, le Britanno-Colombien a été victime de bris de service qui ont permis à Hong de se donner des avances de 2-1.

Au premier acte, il a effacé un recul de 2-4 et gagné les quatre derniers jeux dont deux au service du Sud-Coréen. En deuxième manche, Pospisil a brisé le service de Hong au quatrième jeu et de nouveau lors du sixième jeu.

Après avoir laissé filer une première balle de match sur une double faute, Pospisil a complété le doublé du Canada grâce à une solide volée du coup droit qui n'a donné aucune chance à son rival.

Plus tôt en journée, le Montréalais Gabriel Diallo avait permis au Canada de prendre une avance de 1-0 grâce à une victoire de 6-4, 6-4 contre Kwon Soonwoo.

Le Canada pourra assurer sa place à la phase de groupe des Finales dès le match de double qui lancera les hostilités samedi après-midi.

En principe, Pospisil doit faire équipe avec le Lavallois Alexis Galarneau et se mesurer au tandem formé de Nam Ji-sung et Song Min-kyu.

Deux matchs de simple inversé pourraient suivre.

Diallo donne le ton

Face à un rival que le capitaine canadien Frank Dancevic avait qualifié de dangereux, qui avait battu Félix Auger-Aliassime en coupe Davis en 2022 et qui avait grimpé jusqu'au 52e rang du classement mondial un an auparavant, le Montréalais de 22 ans Gabriel Diallo a montré un peu de tout.

On l'a vu effectuer de nombreux services à la fois puissants et précis, qui l'ont aidé à amasser 11 as tout en ne commettant que deux doubles fautes.

On a aussi vu le géant de six pieds huit pouces se déplacer avec aisance et rapidité partout sur le court et récupérer des balles grâce à sa grande portée.

Malgré ces statistiques, Diallo n'était pas totalement satisfait de son rendement au service, entre autres à cause des bris qu'il a concédés durant le match.

Si on enlève les deux jeux où je me fais briser, dans l'ensemble, je ne sers pas mal. J'essaie d'être positif mais aussi d'être honnête. Je suis convaincu que je peux mieux servir que ça , a analysé Diallo.

J'ai eu des phases dans le match où j'ai raté quand même quatre ou cinq premières balles de suite. On va essayer, mon équipe et moi, de faire les corrections pour que demain, ce soit encore mieux.

Surtout, la foule d'environ 2000 spectateurs a constaté que Diallo est un joueur qui pouvait être tenace.

On l'a remarqué lors du sixième jeu du premier acte, lorsqu'il a effacé un bris de service qu'il avait concédé un jeu plus tôt pour ramener l'affrontement à service égal. Puis, il a joué le même tour à Kwon lors du huitième jeu de la deuxième manche.

Au tennis, je pense que le meilleur moment pour briser c'est quand tu viens juste de te faire briser. Ça peut être compliqué (pour le serveur) de venir confirmer un bris. Je sais qu'il peut peut-être baisser un peu sa garde après avoir brisé , a mentionné le Montréalais.

(Dans ces situations), j'essaie de rester positif, j'essaie de continuer à travailler mes schémas de jeu et de me donner une chance de pouvoir briser tout de suite et j'ai pu le faire dans les deux manches.

Deux jeux plus tard, Diallo a fait fi d'un recul de 40-15 au service de Kwon, inscrivant quatre points consécutifs pour mettre fin au match.

Kwon a pourtant été le premier à réaliser un bris de service lors du cinquième jeu, aidé par plusieurs erreurs du jeune montréalais.

Diallo a d'abord raté un smash relativement facile sur le premier point du jeu. Il a aussi laissé filer une balle de jeu avec un coup droit trop long puis a concédé une première chance de bris à son adversaire à la suite d'un autre coup droit erratique.

Deux volées de piètre qualité de Diallo ont ensuite permis à Kwon de se donner une avance de 3-2.

Mais Kwon n'a pas conservé cet avantage très longtemps. Le Sud-Coréen a commis deux doubles fautes mais a aussi joué de malchance lorsque son coup droit a frappé le dessus du filet et est retombé de son côté du court sur une balle de bris.

Diallo s'est retrouvé devant deux autres balles de bris lors du huitième jeu, que Kwon a réussi à sauver.

Toutefois, le Montréalais n'a pas raté l'opportunité suivante, qui s'est présentée deux jeux plus tard.

Kwon a d'abord commis sa troisième double faute de la manche, puis a expédié un coup droit au-delà de la ligne de fond, pour donner la première manche à Diallo.