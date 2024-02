L’enquête de la Ligue nationale de hockey (LNH) sur le présumé viol collectif commis par des joueurs de l’équipe canadienne junior de 2018 est essentiellement terminée, mais la ligue n’a pas l’intention de rendre ses conclusions publiques avant la fin des procédures judiciaires.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a été longuement questionné sur ce scandale lors d’une conférence de presse tenue vendredi à Toronto dans le cadre du week-end du match des étoiles.

Les cinq joueurs qui seront officiellement accusés d’agression sexuelle lundi prochain à London, en Ontario, ont tous joué dans la LNH.

Dillon Dubé détient une entente avec les Flames de Calgary, Carter Hart avec les Flyers de Philadelphie, tandis que Michael McLeod et Cal Foote font partie des Devils du New Jersey. Sans contrat avec les Sénateurs d’Ottawa depuis 2022, Alex Formenton jouait plus tôt cette saison dans une ligue professionnelle en Suisse.

Les faits allégués remontent à juin 2018 et seraient survenus en marge d'un gala organisé par la fondation de Hockey Canada.

Le Service de police de London n’aurait pas communiqué directement avec la LNH pour les aviser que les joueurs seront accusés au criminel.

Bettman a répété à plus d’une reprise que les quatre hockeyeurs qui jouaient encore dans la ligue ont obtenu un congé de leur équipe et qu’ils deviendront joueurs autonomes à la fin de la saison.

Pour ma part, je préférerais me concentrer sur ma défense, je serais étonné qu’ils reviennent jouer [pendant les procédures judiciaires] , a affirmé le commissaire.

L’enquête de la LNH a duré 12 mois et la présumée victime a préféré ne pas y participer. Bettman a souligné que l’enquête, qui est totalement indépendante de celles menées par Hockey Canada et les policiers de London, avait été difficile.

Ç’a été une tâche complexe en raison de plusieurs facteurs, dont les limites de notre autorité, la difficulté à avoir des informations, entre autres à cause du passage du temps et du fait qu’il y avait d’autres enquêtes.

Des discussions sont en cours depuis cet automne avec l’Association des joueurs pour déterminer la suite des choses, mais Bettman a été clair, il n’est pas question de court-circuiter les procédures judiciaires en dévoilant quoi que ce soit avant la fin du procès.

Le commissaire a tenu à rappeler que les gestes allégués sont tout à fait horribles et inacceptables, mais qu’ils ne représentent pas la majorité des joueurs de la LNH.