Félix Auger-Aliassime s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Montpellier, vendredi, grâce à une victoire de 7-5 et 6-1 contre le Français Harold Mayot.

Il s'agira d'une première présence dans le carré d'as pour le Québécois cette saison.

Auger-Aliassime a été dominant en deuxième manche, n'offrant aucune balle de bris à Mayot. Il a brisé son adversaire deux fois et a porté le coup de grâce avec les balles en main.

En première manche, le 30e à l'ATP a répliqué coup pour coup aux deux premiers bris du 144e pour revenir chaque fois à service égal. Il a enlevé la manche avec un troisième bris, au moment où Mayot tentait de forcer la tenue d'un bris d'égalité.

Auger-Aliassime a réussi 10 as et a placé 72 % de ses premières balles en jeu au cours de ce duel de 75 minutes.

Ç’a été un bon match dans l’ensemble. Le début était compliqué et d’avoir pu remporter le premier set en revenant bien comme ça, en finissant bien, c’était super. Puis, après, le deuxième set était presque parfait, donc je suis satisfait de ma performance. 1 h 15 sur le court avec deux bons sets, c’est bien , a expliqué Auger-Aliassime.

Il a maintenant rendez-vous avec le Kazakh Alexander Bublik (27e). Les deux hommes ont croisé le fer trois fois sur le circuit de l' ATP , et Auger-Aliassime a remporté deux victoires.