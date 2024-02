Les joueurs de la LNH de retour aux Jeux olympiques

Après 12 ans d'absence, les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) seront bel et bien de retour aux Jeux olympiques en 2026.

Le président de la Fédération internationale de hockey (IIHF), Luc Tardif, a confirmé la nouvelle à Radio-Canada Sports vendredi, après un dernier blitz de négociations nocturnes avec la LNH et le syndicat des joueurs.

Les planètes étaient alignées, a-t-il expliqué. Il y a des négociations, des coûts d’assurance et liés à la logistique. Le diable est dans les détails jusqu’à la fin, mais on est arrivés à une conclusion positive cette nuit. On est en mesure aujourd’hui d’annoncer la bonne nouvelle, d’annoncer la présence de la LNH pour 2026 à Milan.

L'entente concerne aussi les Jeux olympiques de 2030.

La composition internationale de la Ligue nationale de hockey est incomparable, et ses joueurs retirent une grande fierté de pouvoir représenter leur pays, a pour sa part indiqué le commissaire de la LNH , Gary Bettman, dans un communiqué de presse. Nous sommes heureux d'annoncer que les joueurs seront des Olympiques en 2026 et en 2030, grâce à des efforts de collaboration soutenue avec l'Association des joueurs et la Fédération de hockey.

Nous savons que les amateurs de hockey attendent depuis longtemps la tenue d'un tournoi entre les meilleurs joueurs du monde, et ils auront finalement l'occasion de voir leurs favoris représenter leur pays , a déclaré Marty Walsh, le directeur de l'Association des joueurs de la LNH .

Il y a une jeune génération qui va être contente de voir qu’elle pourra participer aux Jeux olympiques dans les prochaines olympiades, et mettre ça à leur palmarès.

Le président de l' IIHF précise aussi que la pression exercée de la part des joueurs, insatisfaits d’avoir raté deux occasions de représenter leur pays, a joué pour beaucoup. Je pense que la LNH avait aussi à cœur de satisfaire ses joueurs. Ça créait une situation idéale, et on voulait en profiter pour bâtir quelque chose à long terme, plutôt que de renégocier chaque quatre ans.

Le commissaire de la Ligue, en poste depuis plus de 30 ans, avoue aussi que des propriétaires avaient certaines réticences à voir leurs joueurs s'absenter pour participer aux Olympiques en raison des risques de blessures. Mais on a pris cette décision dans un esprit de collaboration avec les joueurs, en sachant à quel point cela leur tenait à cœur.

Il s'agira d'un retour sur la plus grande scène internationale pour les meilleurs hockeyeurs de la planète, après deux rendez-vous ratés en 2018 et en 2022.

À Pyeongchang, en 2018, le commissaire Bettman n’avait pas voulu interrompre le calendrier de la saison de son circuit pour permettre aux joueurs de participer au tournoi olympique, considérant également les coûts associés aux assurances.

En 2021, le circuit avait prévu une pause dans son calendrier et les équipes nationales avaient même commencé à dévoiler une partie de leur formation en prévision des Jeux de Pékin, en 2022. La LNH s'était toutefois retirée du projet à la dernière minute en raison des risques liés à la pandémie de COVID-19.

Notre principale préoccupation était qui va payer les assurances, a lancé Bettman en conférence de presse. On voulait savoir qui va payer pour cela, qui va payer pour les déplacements? Une fois qu'on a obtenu une réponse et que l'Association des joueurs était d'accord avec celle-ci, on a décidé d'aller de l'avant.

Luc Tardif a répondu qu'une partie des coûts serait payée par les différents comités olympiques et fédérations de chaque pays.

Un nouvel amphithéâtre est en construction à Milan et devrait être prêt à temps. On m'a dit de ne pas m'inquiéter à ce sujet, même si je suis quelqu'un qui s'inquiète beaucoup , a lancé Bettman.

La dernière participation de la LNH aux JO remonte à 2014, à Sotchi. Le Canada avait alors remporté la médaille d’or face à la Suède.

Un calendrier international fixe

Le président de la Fédération internationale a aussi exprimé son souhait, partagé par Bettman et la LNH , de mettre en place un calendrier d’activités internationales fixe, qui comprendrait une compétition tous les deux ans.

La LNH veut organiser une Coupe du monde. Nous, on veut préserver aussi notre Championnat du monde sénior, qui a lieu chaque printemps en Europe. Mais l’objectif est d’avoir, en 2028, une vraie Coupe du monde. C’est notre prochain objectif dans notre vision à long terme.

Un tournoi à quatre pays serait d'ailleurs présenté dès l'an prochain.

Avec les informations d'Alexandre Gascon