Sean Monahan cédé aux Jets

Sean Monahan poursuivra sa carrière à Winnipeg. Le Canadien de Montréal a échangé l'attaquant de 29 ans aux Jets contre un choix de premier tour au repêchage de 2024 et une sélection conditionnelle de troisième tour en 2027.

En conférence de presse, le directeur général de l'équipe Kent Hughes a admis que l'échange qui a envoyé Elias Lindholm des Flames de Calgary aux Canucks de Vancouver est venu précipiter le marché. Les équipes qui étaient dans la course pour obtenir Lindholm se sont tournées vers Monahan, cela a eu pour effet d'accélérer les choses.

Monahan a récolté 13 buts et 22 mentions d'assistance en 49 matchs cette saison, sa deuxième dans l'uniforme du Bleu-blanc-rouge. Il n'avait disputé que 25 rencontres au cours de la campagne précédente en raison de blessures à l'aine et à un pied.

Le centre s'est amené dans la métropole québécoise en août 2022, en provenance de Calgary, contre des considérations futures. Un choix conditionnel de premier tour au repêchage de 2025 accompagnait également le vétéran de 11 saisons.

Hughes admet que son départ laissera un gros trou à combler dans la formation. Il apportait beaucoup, sa présence en avantage numérique, en désavantage numérique, dans le vestiaire. Ce sera un effort de groupe pour le remplacer.

Le CH se retrouve avec bien peu d'options au centre pour la trentaine de matchs restants au calendrier. On va discuter de cela avec l'équipe et Martin [St-Louis, l'entraîneur-chef]. Ce que je vois de notre groupe, que ce soit dans le cas de blessures ou d'échanges, c'est qu'il peut faire preuve de résilience et gérer l'adversité. Le groupe savait que Monahan pouvait être échangé, et j'ai confiance en notre groupe.

Le directeur général a aussi souligné qu'Alex Newhook pourrait bientôt revenir au jeu, ce qui a facilité la décision de céder son vétéran.

Monahan a paraphé une prolongation de contrat d'un an l'été dernier, d'une valeur de 1,985 million de dollars, avec le Tricolore, quelques jours avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

Les Flames l'avaient sélectionné au 6e rang du repêchage de 2013. L'Ontarien, originaire de Brampton, a effectué son stage dans les rangs juniors dans sa province natale, avec les 67 d'Ottawa.

Défaits à leurs trois derniers affrontements, les Jets pointent au 3e échelon de la Division centrale avec un rendement de 30-12-5 après 47 rencontres.

