« Une décision disproportionnée, Valieva victime d’un système », titrait le quotidien britannique The Times la semaine dernière, en réaction avec la suspension de la patineuse russe.

Le 29 janvier, le Tribunal arbitral du sport (TAS) suspendait pour quatre ans Kamila Valieva pour dopage sportif.

La peine a été établie rétroactivement au 25 décembre 2021, ce qui signifie que les résultats de la patineuse russe lors des Jeux de Pékin en 2022 sont annulés.

Le rédacteur en chef des sports du quotidien britannique The Times, Matt Lawton, donne un éclairage différent sur le dossier de Valieva. Il cite une source qui lui a communiqué des éléments du rapport final de 130 pages que le TAS devrait rendre public dans le prochain mois.

On y apprend que l’un des trois juges n’était pas d’accord avec la décision finale.

Le panel a également conclu, sur la base des preuves présentées tant par Valieva que par les appelants, qu'elle ne s’était pas intentionnellement dopée, peut-on lire dans les délibérations des juges. Tout en reconnaissant que pour certains une interdiction aussi longue pour un athlète aussi jeune est dure et disproportionnée. Et surtout, il est entendu que le panel déclare qu'ils ont trouvé Valieva à la fois honnête et crédible.

Ouvrir en mode plein écran Une des sports Photo : TIMES

Alors pourquoi infliger une peine aussi lourde?

Là encore le panel des trois juges justifie sa décision.

La commission du TAS a conclu que Valieva, avec un degré de probabilité élevé, n'avait pas triché intentionnellement. Cependant, le TAS a finalement décidé de satisfaire pleinement à l'appel de l'Agence mondiale antidopage (AMA) et de déclarer la jeune femme russe coupable de violation des règles antidopage.

[...] il appartenait désormais aux autorités compétentes de vérifier si des exceptions doivent être faites pour les mineurs à la lumière de cette affaire, ajoute-t-on dans le rapport.

Ouvrir en mode plein écran Kamila Valieva discute avec son entraîneuse Eteri Tutberizde, aux Jeux de Pékin. Photo : Reuters / EVGENIA NOVOZHENINA

Il est clair pour le journaliste du Times et sa source proche du dossier que Valieva est devenue la victime d’un système. D’un côté, c’est une autre manière pour la Russie de prouver que le monde du sport veut continuer à s’acharner sur ses athlètes pour détruire le sport russe et de l’autre, une lutte à finir pour l’Agence mondiale antidopage vis-à-vis de la Russie.

Une défense curieuse des avocats russes

On apprend également dans le rapport final que les avocats de la défense de Valieva avaient justifié la présence du produit interdit dans l’organisme de la jeune patineuse, sans toutefois déposer des preuves.

Il a été admis que Gennaidy Soloviev, qui est en réalité le père de l’ancien partenaire de la mère de Valieva, avait effectivement un problème cardiaque. Il achèterait du Preductal, qui contient du TMZ (trimétazidine), en vente libre. De plus, on disait qu'il broyait parfois le comprimé dans sa cuisine à la maison parce qu'il avait du mal à avaler les entiers. C’est peut-être à cause de cette pratique que Valieva a déclaré que la substance interdite était entrée dans son système. Mais il y avait peu de preuves pour le démontrer. Aucune vidéo du domicile, pas de relevé de la pharmacie ; rien de ça a prouvé que M. Soloviev avait effectivement utilisé du Preductal.

Les experts de l’Agence mondiale antidopage, eux, montrent du doigt l'entourage et non la jeune patineuse russe.

Dans l’article publié dans le Times, on apprend que Valieva aurait développé ce qu’on appelle le cœur athlétique , ce qui entraîne un dysfonctionnement cardiaque. Selon les experts de l’ AMA qui se basent sur des études russes, ce problème serait dû à un entraînement intensif.

Pour supporter ces charges d’entraînements, on fournirait de la trimétazidine aux athlètes. Ce qui expliquerait peut être les traces infimes que l'on a retrouvées chez la jeune athlète et sur l'implication de son entourage.

Valieva victime d’un système?

Nous en saurons plus sur toute cette affaire quand le rapport final du TAS sera publié dans au moins un mois. Est-ce que l’on aura la totalité des 130 pages, rien n’est moins sûr, car les deux parties négocient des clauses de confidentialité.

Ce qui est clair au vu des informations du Times, c'est que l'adolescente de 15 ans a été prise dans un étau et que ce test au résultat positif n'était qu'un prétexte.

Ouvrir en mode plein écran La chute de Camila Valieva aux Jeux olympiques de Pékin Photo : Getty Images / Catherine Ivill

Comment des médecins russes ont-ils pu fournir de la trimétazidine sans savoir que c’est un médicament qui figure sur la liste des produits prohibés par l’ AMA ?

Pourquoi l’ AMA s’est-elle interrogée fortement lors des audiences du TAS sur la responsabilité de l’entourage de Valieva sans pour autant disculper l’athlète? Selon le code de l’Agence mondiale, c'est une athlète protégée .

Pourquoi infliger quatre ans de suspension alors que le TAS est convaincu que l'athlète n’avait aucunement l’intention de se doper?

Si c’est l’entourage de Valieva qui serait responsable d’une manière ou d’une autre, où en est l'enquête promise par l’ AMA depuis deux ans?

Et enfin, comme le révèle le quotidien britannique, ce n'est que le 6 février 2022 que Kamila Valieva a été informée du résultat positif de son test, alors que le programme de patinage artistique à Pékin était déjà en cours. Elle devait participer le lendemain à l’épreuve par équipe, que la Russie allait remporter.

Pourquoi alors, l'entourage de Valieva lui a permis de participer à l’épreuve par équipe tout en sachant qu'elle avait échoué à un test antidopage?

Le rédacteur en chef du Times a titré son article : Une décision disproportionnée, Valieva victime d’un système .

Si l’on en croit ces premières révélations, la jeune patineuse russe n’est qu'un prétexte pour une guerre politique d’adultes. On peut également croire que pour le journaliste britannique ce sont de grandes personnes qui se moquent éperdument de la vie d’une adolescente.