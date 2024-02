Les joueuses de la LPHF s’éclatent au match des étoiles

Savannah Harmon a réussi trois buts et deux mentions d'aide pour mener l'Équipe King vers un gain de 5-3 contre l'Équipe Kloss lors du match trois contre trois de la LPHF, jeudi, à l'approche du rendez-vous des étoiles de la LNH.

Ella Shelton et Kendall Coyne Schofield ont aussi touché la cible dans la victoire.

Ann-Renée Desbiens a réalisé huit arrêts en première moitié de rencontre, alors qu'Aerin Frankel a repoussé cinq lancers en deuxième période.

Le match comprenait deux périodes de 10 minutes, avec des joueuses des six équipes de la LPHF. Les noms des équipes représentaient ceux des membres du conseil consultatif de la ligue, c'est-à-dire Billie Jean King et Ilana Kloss.

Alex Carpenter, Jocelyne Larocque et Brianne Jenner ont marqué les buts de l'Équipe Kloss. Emerance Maschmeyer a bloqué six rondelles en première moitié de match et Nicole Hensley en a aussi stoppé six durant la période suivante.

La conseillère spéciale de la LPHF, Cassie Campbell-Pascall, était derrière le banc de l'Équipe King avec Tessa Virtue, deux fois médaillée d'or olympique en patinage artistique, à titre d'entraîneuse vedette.

La directrice du développement des joueurs des Devils du New Jersey, Meghan Duggan, était derrière le banc de l'Équipe Kloss. Elle avait à ses côtés la vedette de la WNBA Jonquel Jones.

Shelton a réussi le premier but du match après 59 secondes de jeu. Elle a décoché un tir du revers, après avoir reçu une passe au centre de la patinoire de Harmon.

Carpenter a ensuite profité de la tentative de dégagement ratée de Desbiens pour créer l'égalité un peu plus d'une minute plus tard.

Larocque a porté le score à 2-1 pour l'Équipe Kloss à 4:26 de jeu au premier vingt. Larocque a battu Desbiens d'un tir par-dessus l'épaule gauche.

Harmon a ramené les deux équipes à égalité avec 20,6 secondes à disputer à la première période. Celle-ci a complété le jeu de Marie-Philip Poulin, qui lui a refilé le disque à travers la circulation.

Harmon a inscrit son deuxième but du match à 3:05 en deuxième période.

Elle a complété son tour du chapeau 35 secondes plus tard, sur une passe de Coyne Schofield. Ses coéquipières ont lancé leurs gants sur la patinoire pour célébrer le moment.

Coyne Schofield a donné trois buts d'avance à son équipe à 6:45 au deuxième engagement. Elle a redirigé une passe de Harmon, qui provenait du cercle droit.

Jenner a marqué sur un tir frappé avec 1:06 à jouer, lorsque l'Équipe Kloss a retiré Hensley en faveur d'une joueuse supplémentaire. Laura Stacey a passé la rondelle à Jenner, qui a touché la cible.