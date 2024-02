TORONTO – La Ligue nationale de hockey, de concert avec la Fédération internationale de hockey sur glace et l’Association des joueurs de la LNH, pourrait annoncer dès vendredi une entente confirmant la présence de ses joueurs aux Jeux olympiques de 2026 à Milan-Cortina.

Selon ce qu’une source bien au fait du dossier a révélé à Radio-Canada Sports, les trois parties allaient négocier jeudi soir et prolonger les discussions jusque dans la nuit si cela était nécessaire dans l’espoir d’en arriver à une entente.

Vendredi, le commissaire Gary Bettman doit rencontrer les médias à 13 h 30 en compagnie de Marty Walsh, le directeur exécutif de l'Association des joueurs. Il ne demanderait sûrement pas mieux qu’avoir une nouvelle de cette ampleur à annoncer afin de faire contrepoids aux inévitables questions portant sur le scandale de Hockey Canada et ses répercussions sur la LNH.

Je ne prendrai pas part aux discussions, car je suis ici pour le match des étoiles, mais je sais que dans les coulisses, l’Association des joueurs travaille très fort avec la ligue pour trouver une solution, a indiqué l’attaquant Boone Jenner, qui est le représentant des joueurs des Blue Jackets de Columbus au sein de l’AJLNH. Espérons qu’on puisse couler cela dans le béton. Tout le monde veut une compétition des meilleurs contre les meilleurs. J’espère que ça va se produire, mais je sais que l’Association des joueurs fait tout ce qu’elle peut

Les joueurs de la meilleure ligue au monde ont toujours été en faveur d’une présence aux Jeux olympiques, mais ils tapent un peu plus du pied en marge du match des étoiles.

Oui, je pense qu’on m’a volé deux Jeux olympiques, a lancé le Tchèque David Pastrnak, des Bruins de Boston. Tu ne peux pas arrêter le temps, tu vieillis chaque année, et les Olympiques ont lieu une fois aux quatre ans. Pour chaque Jeux que tu rates, il y a une longue attente. J’étais triste les deux dernières fois. En espérant que ça s’arrange cette fois et que je puisse y aller.

Les joueurs de la LNH ont été privés d’une présence aux Jeux au cours des deux derniers cycles olympiques. Avant les Jeux de Pyeongchang, en 2018, Bettman avait retiré ses billes en raison des coûts associés aux assurances des contrats des joueurs. De manière générale, il jugeait que les gains financiers et de visibilité pour la LNH ne valaient pas qu’elle dérange son calendrier d’activités.

Les auspices semblaient plus favorables à une présence des pros aux Jeux de Beijing, en 2022, mais la pandémie a eu raison du projet.

En entrevue avec Radio-Canada Sports il y a quelques semaines, le président de la FIHG, Luc Tardif, a précisé que le coût des assurances pour les joueurs serait cette fois réparti entre la fédération internationale, le CIO et le comité organisateur italien.

On a fixé les règles du jeu, avait dit Tardif à ce moment-là. On a fait comprendre qu’on n’était pas une agence de voyages.

Lors de la plus récente réunion des gouverneurs, Bettman et son bras droit Bill Daly se sont dit optimistes par rapport au retour de la Ligue nationale dans le giron olympique, mais ont exprimé des inquiétudes par rapport à l’échéancier de construction du nouvel amphithéâtre de Milan.

On peut présumer que cela fait partie des discussions au menu lors de la rencontre de jeudi soir.

Ouvrir en mode plein écran Connor McDavid (à gauche) et Nathan MacKinnon ne sont encore jamais allés aux Jeux olympiques. (photo d'archives) Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Une génération qui ne veut pas passer tout droit

Nathan MacKinnon fait partie d’une génération de joueurs qui, s’ils étaient privés de Jeux olympiques à Milan, devraient attendre 2030 pour avoir une nouvelle chance de vivre le rêve. MacKinnon est un joueur d’exception qui peut espérer maintenir un niveau élite durant longtemps, mais il pourrait être plus difficile pour d’autres joueurs de son âge de maintenir leur niveau actuel.

J’ai grandi en idolâtrant Équipe Canada , a raconté MacKinnon qui avait 18 ans lors des Jeux de Sotchi, en 2014, soit la dernière fois où la LNH y a envoyé ses joueurs.

On a tous manqué deux ou trois tournois olympiques, ce serait bien de pouvoir en vivre un ou même deux avant ma retraite. Je pourrais jouer avec le meilleur joueur au monde, avec Connor (McDavid), et peut-être qu’on pourrait profiter d’une dernière présence de Sid. Je continue de croire qu’il ne vieillit pas, alors j’aimerais pouvoir jouer avec lui, et gagner avec lui serait très spécial.

Le centre Sebastian Aho se croise lui aussi les doigts pour qu’une entente soit conclue et qu’il puisse enfin vivre son rêve d’enfance.

L’équipe finlandaise pourrait avoir une très bonne formation, a mentionné le capitaine des Hurricanes de la Caroline. J’ai joué avec la plupart d’entre eux au sein d’autres au sein d’équipes nationales junior et ce serait spécial de pouvoir les retrouver et essayer de gagner aux Jeux olympiques. C’est important que les fans puissent avoir des tournois des meilleurs contre les meilleurs. Quand j’étais jeune, je regardais ces matchs-là et c’était mon plus grand rêve de faire partie de cette équipe nationale.

La LNH, qui entend mettre sur pied une compétition de quatre nations en 2025 en remplacement – à tout le moins provisoire – de la Coupe du monde, espère en arriver à un calendrier international où les Jeux olympiques et une forme ou une autre de Coupe du monde puissent alterner tous les deux ans.

« On a besoin des Jeux olympiques, a dit le gardien Connor Hellebuyck. Juste pour faire croître le sport. D’un point de vue d’affaires, la LNH devrait vouloir y aller parce qu’il y a tellement de gens qui ne sont pas nécessairement des amateurs de hockey et qui regardent les Jeux olympiques. Espérons une conclusion heureuse. Personnellement, je serais honoré de jouer aux Jeux olympiques, ç’a toujours été un de mes rêves. »