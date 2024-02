Silence radio au match des étoiles sur le scandale à Hockey Canada

Comme attendu, les langues ne se sont pas déliées en marge du match des étoiles de la Ligue nationale concernant le scandale à Hockey Canada. Personne n’était très loquace quant aux accusations déposées dans les derniers jours contre cinq joueurs de l’équipe canadienne junior de 2018, d'autant que deux anciens membres de la formation sont sur place.

Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado, et Robert Thomas, des Blues de Saint Louis, ont bien été averti par la Ligue nationale : pas question de commenter le dossier.

Le centre des Blues a respecté scrupuleusement la consigne se bornant à dire qu’il avait coopéré avec les enquêtes – outre celle menée par la police de London, la LNH et la fédération nationale ont aussi commandé leurs propres enquêtes dont les conclusions demeurent inconnues – aux quatre questions qui lui ont été posées sur le sujet.

J’ai écrit ma déclaration et je l’ai publiée en ligne. C’est tout ce que je dirai là-dessus , a laissé tomber Thomas.

Makar, pour sa part, s’est ouvert un peu plus.

Le jeune prodige de 25 ans a démontré par le passé qu’il n’était pas présent lors du gala de la fondation de Hockey Canada à London le 18 juin où se seraient produits les événements, un coup de chance pour moi , a-t-il précisé.

On m’a dit de ne pas parler du dossier puisqu’il n’est pas réglé, mais j’ai été assez direct depuis le début. Je n’étais pas là et c’est une chance. Je ne répéterai jamais assez que je n’étais pas du tout impliqué là-dedans , a ajouté le défenseur du Colorado.

Thomas et Makar, comme tous les membres de cette édition 2018, ne peuvent toujours pas représenter le pays sur la scène internationale, toujours sous le coup de cette suspension de la fédération nationale en attendant de connaître les conclusions de cette affaire qui a pris d’immenses proportions dans les 20 derniers mois.

C’est particulier comme situation. L’année dernière, après avoir été éliminé des séries, il y avait le Championnat du monde sénior et je n’y étais pas admissible. J’avais ça en tête, le fait que je ne pouvais pas y participer, et c’était difficile , a-t-il expliqué.

Au bout du compte, les actions que vous posez ont des conséquences dans la vie. C’est ce qu’on m’a appris en grandissant.

Cinq joueurs, quatre athlètes actuellement dans la LNH et un ancien, doivent comparaître au palais de justice de London le 5 février. La police municipale tiendra d’ailleurs une conférence de presse pour faire le point sur son enquête qui a abouti sur des accusations d’agression sexuelle pour Michael McLeod, Cal Foote, Dillon Dube, Carter Hart et Alex Formenton, tels que l’ont confirmé leurs avocats à CBC/Radio-Canada. McLeod est le seul à faire face à deux chefs d’accusation.

Une culture ternie

La LNH et d’autres ligues de haut niveau ont dû affronter différents scandales dans les dernières années. En plus du scandale à Hockey Canada, l’an passé, les trois circuits juniors canadiens ont été éclaboussés par un recours collectif et les conclusions auxquelles le juge responsable du dossier était parvenu.

En 2023, la Ligue nationale a aussi fait volte-face sur ses soirées thématiques après que quelques joueurs aient refusé de porter un chandail aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LBGTQ+. Le commissaire Gary Bettman avait fini par qualifier ses initiatives comme étant des distractions .

Certains observateurs, dont Sheldon Kennedy, ont parlé d’un problème systémique dans la culture du sport. Les intervenants rencontrés jeudi soir ne l’entendaient pas de cette oreille.

Au-delà de cet incident, en général, depuis que je joue au hockey, le hockey a évolué constamment. On en est à un point maintenant où c’est inclusif pour tout le monde, du moins c’est ce que tout le monde devrait ressentir et si ce n’est pas le cas, je trouve qu’on fait les bonnes choses présentement en tant que ligue pour corriger ça. Tout le monde doit être accepté. On a encore beaucoup de chemin à faire, personne n’est parfait, mais on va faire de notre mieux , a lancé Makar.

Je suis passé par quelque chose de similaire , a d’abord admis l'entraîneur des Bruins, Jim Montgomery, en référence à sa dépendance à l’alcool qui lui avait coûté son poste avec les Stars de Dallas à l’époque.

Si les gens peuvent apprendre et ne pas répéter les mêmes erreurs, nous serons dans une meilleure position. Tout le monde le sera. Et notre société évoluera dans un meilleur environnement. Nous devons tous avoir de l’empathie, on doit apprendre et s’améliorer. Et cela concerne tout le monde , a-t-il renchéri.

Nick Suzuki a avoué que le hockey effectuait un pas de recul chaque fois qu’un événement du jour éclate au grand jour, mais n’a pas voulu placer tout le monde dans le même panier.

Je pense que les joueurs de hockey ont une bonne culture. La plupart des gars sont vraiment de bonnes personnes. Une histoire ne doit pas assombrir le portrait et placer un nuage noir au-dessus de toute une catégorie de gens. C’est une situation difficile, on verra ce qui sera décidé, mais beaucoup de gens vont y prêter une grande attention , a estimé le capitaine du Canadien.

Gary Bettman sera certainement interrogé sur le dossier de Hockey Canada lors de sa conférence de presse à Toronto prévue en début d’après-midi vendredi.