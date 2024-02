TORONTO - Le centre Elias Lindholm savait depuis le début de la nouvelle année qu’il était dans une impasse avec les Flames de Calgary et qu’il allait se faire échanger. Mais il ne se serait jamais attendu à apprendre la nouvelle de cette façon.

J’étais sur un vol en rentrant du Mexique et, à mi-chemin dans le vol, j’ai tout à coup récupéré le signal sur mon téléphone, a raconté Lindholm. Je me faisais poivrer de messages-textes et d’appels téléphoniques. Donc on peut dire que je me suis fait échanger à mi-chemin en rentrant de Calgary. Je suis arrivé tard chez moi, j’ai refait ma valise et je me suis préparé à venir ici...

Ici , c’est le match des étoiles de la Ligue nationale, où Lindholm a porté son chandail des Canucks pour la toute première fois lors du repêchage des joueurs étoiles.

Lindholm est heureux de la tournure des événements, mais il ne doit pas être le seul. En voyant ce que les Flames de Calgary ont pu obtenir en échangeant le vétéran centre aux Canucks, mercredi, Jeff Gorton et Kent Hughes sont en droit d’espérer qu’une éventuelle transaction impliquant Sean Monahan puisse aussi leur rapporter gros.

Le DG des Flames, Craig Conroy, a échangé le centre le plus convoité sur le marché en retour du choix de première ronde des Canucks, de l’ailier Andrei Kuzmenko, du prometteur défenseur Hunter Brzustewicz, d’un autre jeune défenseur du nom de Joni Jurmo, et d’un choix de 4e tour qui pourrait devenir un choix de 3e tour si les Canucks atteignent la finale de l’Association Ouest.

Il serait tentant de penser que le retour pour les services de Lindholm augmente la valeur relative de Monahan sur le marché. Cette idée que si X vaut ceci, alors Y vaut cela. Mais les forces du marché ne sont pas le seul facteur qui entre en ligne de compte. Une équipe mesure aussi l’amélioration qu’un joueur disponible représente par rapport à ceux qu’elle possède déjà. Et cette mesure, en principe, ne devrait pas changer au gré de ce qui survient dans d’autres transactions.

Les Canucks accordent une valeur numérique à tous les joueurs de la LNH à partir des données accumulées par leurs recruteurs professionnels et leur département de statistiques avancées. En ciblant Lindholm, ils pouvaient chiffrer précisément à quel point il contribuerait à améliorer leur top 6 par rapport aux joueurs qu’ils possédaient déjà.

Tu le sais, à ce temps-ci de l’année, que tu vas devoir payer un excédent pour obtenir le joueur que tu veux , a rappelé Rutherford.

Ouvrir en mode plein écran Sean Monahan Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Un meilleur pouvoir de négociation

Nous avions identifié Vancouver parmi les équipes à la recherche d’aide à la position de centre et ils se sont assurés d’agir en premier pour s’approprier la solution la plus convoitée.

Le plus gros service qu’ont rendu les Flames au Canadien en échangeant Lindholm dès maintenant ne réside pas tant dans la valeur de ce qu’ils ont reçu, mais plutôt dans le fait d’avoir retiré Lindholm du marché. En voyant tomber le premier domino à cinq semaines avant la date limite, le Canadien n’aura pas à attendre que d’autres équipes se disputent Lindholm avant de se tourner vers un plan B.

À cet égard, Gorton et Hughes vont aller chercher un peu plus de pouvoir de négociation.

Mais un directeur général que nous avons consulté abondait dans le même sens que Rutherford : les équipes acheteuses doivent se préparer à surpayer lorsque les joueurs intéressants se font rares.

Et c’est là où le Canadien peut se réjouir : même si Lindholm avait une plus grande valeur que Monahan, le centre du Canadien devient, avec Adam Henrique, des Ducks d’Anaheim, la meilleure alternative pour la demi-douzaine d’équipes dont le besoin au centre est encore bien réel.

Si c’est le dernier morceau que tu ajoutes, il se peut aussi que tu surpayes pour donner à ton équipe une chance de tout gagne , a indiqué le directeur général en question.

Les Canucks en sont un parfait exemple.

L’acquisition de Lindholm témoigne d’un incroyable renversement de situation par rapport à la saison dernière. Il y a un an pratiquement jour pour jour, les Canucks ont échangé le centre Bo Horvat aux Islanders de New York en retour d’un choix de première ronde, d’un espoir (Aatu Raty) et d’un attaquant sous contrat la saison suivante (Anthony Beauvillier). Que viennent-ils de faire? Acquérir un joueur de centre en retour d’un choix de première ronde, d’un espoir et d’un attaquant sous contrat l’an prochain!

Le virage à 180 degrés est tel, et l’opportunité soudainement si présente, que la direction des Canucks a jugé qu’elle devait y aller all in en vue des prochaines séries. C’est le bon terme, a convenu Jim Rutherford.

Je pense que c’est juste si l’on regarde notre situation à la pause du match des étoiles, a-t-il dit. On voit la même chose que tout le monde, qu’il y a beaucoup de bonnes équipes, alors ce qu’on voulait faire avec notre équipe, c’était de donner à nos joueurs et nos entraîneurs une meilleure chance de gagner des matchs, et Lindholm va faire ça pour les Canucks.

La perception à l’égard de Lindholm est qu’il peut aider une majorité d’équipes dans le rôle de deuxième centre. C’est moins clair dans le cas de Monahan, surtout lorsqu’il est question d’équipes prétendantes à la Coupe Stanley.

À quel point il constituera une amélioration par rapport aux joueurs dont disposent déjà les équipes susceptibles de s’intéresser à lui, et à quel point elles voient Monahan comme la pièce manquante à leur casse-tête, voilà les deux éléments qui dicteront le plus le retour que peut espérer le Canadien.