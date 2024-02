Le Canada conclut les JO de la jeunesse avec le bronze en patinage artistique

Les patineurs artistiques canadiens ont récolté une 6e et dernière médaille pour le pays aux Jeux olympiques de la jeunesse, à Gangwon, en Corée du Sud, jeudi.

Médaillés d’or de l’épreuve en couple et porte-drapeaux canadiens à la cérémonie de clôture, qui a aussi lieu jeudi, Annika Behnke, 14 ans, et Kole Sauve, 16 ans, ont exécuté un programme sans faute et ont une fois de plus obtenu leur meilleur pointage pour donner cinq points à l'équipe.

En danse, Audra Gans et Michael Boutsan ont obtenu un point pour leur 5e place, alors qu'en simple David Li et Kaiya Ruiter ont tous deux pris la 4e place et ont ajouté deux points chacun à la récolte canadienne.

Dans cette épreuve, seuls les trois meilleurs pointages comptaient pour le classement final. Conséquemment, le Canada a terminé avec 9 points, derrière les Sud-Coréens (13) et les Américains (12).

Publicité

C’était génial, a déclaré Boutsan à l’issue de leur prestation. Le Canada me soutient, le Canada nous soutient – c’est un sentiment extraordinaire. Il fait ressortir la fierté canadienne et je pense que c’est quelque chose de magique.

En plus de ses deux médailles en patinage artistique, Équipe Canada conclut ainsi sa participation aux Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver de Gangwon 2024 avec deux autres médailles d’or (Charlie Beatty, en grand saut en ski acrobatique, Eli Bouchard, en grand saut en planche à neige ) et deux médailles d’argent (Anthony Shelly, snowboard cross en planche à neige, Eli Bouchard, slopestyle en planche à neige), pour un total de six médailles.