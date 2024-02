Matías Cóccaro, un vrai numéro 9 pour le CF Montréal, en attendant Josef Martínez

Après Dominik Iankov, c’était au tour d’une autre acquisition de marque du mercato d’hiver du CF Montréal, Matías Cóccaro, de s’entretenir une première fois avec les médias montréalais, jeudi. Mais l’arrivée d’un autre attaquant pourrait vite leur faire de l’ombre.

Le réputé Tom Bogert, du site The Athletic, a lancé un pavé dans la mare en révélant, jeudi, que le joueur le plus utile de la saison 2018 de la MLS, le Vénézuélien Josef Martínez, se serait entendu avec le onze montréalais et arriverait dans la métropole avant la fin de la semaine, une fois son contrat finalisé.

Une information que n’a pas voulu confirmer l’état-major du club ni son entraîneur, Laurent Courtois, tous présents à l’entraînement tenu au centre sportif du cégep Marie-Victorin.

J'entends beaucoup d'autres noms aussi, a dit le technicien français de 45 ans en éludant un peu la question. J'ai dit par le passé que les joueurs libres qui ont fait de belles choses, ils intéressent tout le monde. Si c'est un bon joueur., et bien... j'aimerais bien d'autres bons joueurs!

Ouvrir en mode plein écran L'attaquant vedette de la MLS Josef Martinez (à droite) a joué son premier match avec l'Inter Miami, la saison dernière, justement contre le CF Montréal. Il a terminé la saison avec 7 buts en 27 matchs, loin de son record de 31 réalisations en 2018. Photo : Reuters / USA Today Sports/John David Mercer

Matías Cóccaro, lui, était présent à l’entraînement pour une deuxième journée d’affilée, mais une première de manière officielle. L’Uruguayen de 26 ans avait participé aux exercices mercredi matin avec ses coéquipiers, mais l’entente de trois saisons et deux années d’option n’a été finalisée qu’en après-midi.

Publicité

Reconnu pour son charisme et son énergie débordante, l’attaquant qui jouait depuis 2021 avec Huracán, en première division argentine, n’a pas fait honte à sa réputation lors d’un point de presse en espagnol, avec traducteur.

Cóccaro était bien évidemment heureux de son arrivée à Montréal, lui qui a déjà fait un premier bain de foule en assistant au match du Rocket de Laval mercredi soir.

Je suis très content, je suis très charmé par la ville. J'étais au match hier (du Rocket) j'ai été vraiment impressionné, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis pris un chandail du Canadien.

Le CF Montréal n’était pas entièrement inconnu pour lui. Même s’il ne connaissait pas les joueurs de l’édition actuelle de l’équipe, il a évoqué que le passage d’Ignacio Piatti avec le Bleu-blanc-noir n’était pas passé inaperçu.

Je viens de quitter un club comme Huracán, alors je crois vraiment au projet sportif et j'espère pouvoir gagner un titre, a-t-il ajouté. La MLS, c'est une ligue en pleine croissance. Je veux me faire reconnaître dans la ligue et avoir un impact, et si ça m’ouvre des portes vers l'Europe, tant mieux.

Publicité

L’Uruguayen a également relevé qu’il avait de la famille qui n'habitait pas trop loin de Montréal. Quand on lui a demandé ce qu’il entendait par près de la ville. Il a répondu à environ 200 kilomètres d’ici . Considérant qu’il change d’hémisphère pour poursuivre sa carrière, on serait enclin à accepter sa définition de proximité géographique.

Venant de l'Uruguay, le soccer c'est ma passion, ma vie, je vais mettre tout dans ma passion. Je viens d'un peuple humble, a-t-il souligné. Je vais tout donner et puis j’espère que ça pourra donner l'opportunité à d'autres joueurs de l'Uruguay de venir ici.

Celui qui a inscrit 31 buts en 110 matchs avec Huracán, toutes compétitions confondues, se qualifie de vrai numéro 9 et préfère jouer seul en pointe, mais il n’aurait aucune réserve à devoir partager la tête de la formation offensive.

Je suis là pour les buts, je suis en amour avec les buts. Mais je suis là aussi pour le collectif. S'il faut descendre et mettre de la pression, je vais le faire, mais ma priorité, c'est de marquer des buts.

Pour Laurent Courtois, Cóccaro comme Iankov possèdent des qualités similaires qui cadrent parfaitement avec son projet de jeu.

[Ils ont] des qualités de percussion, des qualités de jeu combiné, de grinta. Vous aimez bien le mot grinta. Ils sont aussi très impliqués dans le projet défensif, de la manière dont on le voit aussi. Et puis ce sont des sacrés gars comme on le sait tous, a-t-il appuyé. Donc beaucoup de qualité en tant que joueurs, mais surtout en tant que personnes. On sait sur quoi on a misé.

L’entraîneur du CF Montréal n’a pas feint la surprise de voir l’un et l’autre se joindre à son équipe, parlant de validation de l’arrivée de ses deux nouveaux attaquants qui vont cadrer parfaitement dans dans le style de jeu qu'on qu'on voulait et on est très content de les avoir.

Alors que l’équipe est encore dans la métropole pour quelques jours avant la deuxième portion du camp, qui se déroulera en Floride, il a tenu à souligner qu’ils seront progressivement inclus aux exercices.

Ils étaient un peu énervés qu'on les ait un petit peu mis de côté parce qu'on ne veut pas forcer avec le voyage et le turf [la surface synthétique à Marie-Victorin, NDLR]. [...] Mais pour moi on parle du turf, moi je vois un toit, tu vois ce que je veux dire, je vois toujours l'autre côté. On essaie de ne pas faire des idioties, mais en même temps, il faut travailler.

Cette approche précautionneuse au niveau de l’intégration des nouvelles armes de son arsenal diffère toutefois du discours qu’il porte sur ce qu’il attend de l’effort de ses joueurs à l’entraînement.

On espère créer un environnement ou les gars comprennent que c'est dans leur propre intérêt de se pousser plus loin parce qu'on veut se construire. On ne veut pas se gérer. C'est un mot que je déteste, gérer. Je veux développer. Je veux risquer plus tôt que de gérer et être en sécurité. Dans ta préparation personnelle ou dans le projet de jeu collectif, je veux qu'on développe, qu'on crée et qu'on risque.

Une prise de risque qu'a déjà assumé le directeur sportif Olivier Renard (présent d'ailleurs jeudi à l'entraînement après s'être absenté en janvier des activités du club pour des raisons personnelles) pendant cette fenêtre des transferts, et qui pourrait augmenter d'un cran avec l'embauche de Josef Martínez.