Raonic réserviste derrière Diallo, Galarneau et Pospisil à la Coupe Davis

Il y avait comme un parfum de malaise dans l’air, jeudi, quand on a réalisé que le vétéran Milos Raonic camperait un rôle de réserviste dans le duel de Coupe Davis qui doit opposer le Canada à la Corée du Sud, vendredi et samedi, à Montréal.

Alors que se tenait le tirage au sort visant à déterminer l’ordre et les adversaires des cinq matchs au programme, on a vite compris que Raonic n’y serait impliqué que si le capitaine Frank Dancevic a besoin d’une roue de secours.

C’est ainsi que Gabriel Diallo et Vasek Pospisil ont été désignés pour disputer les matchs de simple, le second s’étant aussi vu confier la responsabilité d’appuyer Alexis Galarneau pour le double de samedi après-midi.

On a beaucoup de bons joueurs dans l’équipe. J’ai procédé à la sélection des matchs après une concertation d’équipe. J’ai choisi les gars que je crois capables de mieux performer demain (vendredi en simple) et après-demain pour le double. Je pense qu’Alexis et Gabriel, qui sont d’ici à Montréal, seront bien appuyés par la foule.

Raonic, dont le langage corporel laissait paraître une certaine frustration, est quand même resté diplomate quand on lui a demandé comment il entrevoyait son rôle de troisième violon.

Je suis simplement ici pour faire tout ce que je peux, tant sur le court qu’à l’extérieur, pour appuyer l’équipe, peu importe l’importance de ce rôle , a d’abord lâché le Torontois.

Quant à sa condition physique, que Dancevic avait qualifiée de très bonne, Raonic a affirmé qu'elle s’améliorait et qu’il faisait des progrès face aux ennuis de dos chroniques qui ont miné ses deux dernières saisons.

Ouvrir en mode plein écran Milos Roanic Photo : Radio-Canada / Jonathan Morin

La mise locale

À l’autre bout du spectre, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau affichaient un large sourire en songeant qu’ils allaient porter les espoirs canadiens d’atteindre la finale de groupe.

Diallo, qui a grandi dans le quartier Villeray, à quelques pas du parc Jarry, était visiblement ravi de s’amener là où il a donné ses premiers coups de raquette.

C’est un honneur d’ouvrir le bal et surtout de le faire dans ma cour. J’ai très hâte et on est tous très heureux d’être ici. C’est aussi une responsabilité de pouvoir représenter le pays et de jouer devant nos partisans. C’est le résultat du travail que l’on fait à longueur d’année et que l’on veut montrer à tous les Montréalais et à tous les Canadiens , a indiqué l’athlète longiligne de 2,02 m (6 pi 8 po).

Même son de cloche de la part de Galarneau, qui appuiera Pospisil en double.

Chaque fois que je suis invité à faire partie de l’équipe canadienne, c’est toujours un honneur incroyable. J’ai grandi en regardant la Coupe Davis et en rêvant d’y représenter le Canada , a-t-il affirmé.

Je pense que c’est une motivation additionnelle que de jouer à Montréal. Il s’agit maintenant d’en profiter au maximum et d’en tirer le meilleur.

Pour sa part, Pospisil, qui fait figure de grand-père de la sélection canadienne du haut de ses 33 ans, a affirmé ne pas s’être senti aussi bien physiquement depuis très longtemps.

La dernière année a été très difficile sur le plan des blessures. C’est la première fois depuis longtemps que je ne ressens aucune douleur. Du coup, mentalement, ça change tout ,a avoué celui que sera le seul à jouer en simple comme en double durant la fin de semaine.

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont fait l'impasse sur cette rencontre internationale afin de participer au tournoi de Montpellier, dans le sud de la France.