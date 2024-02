« Un entraînement matinal à l'extérieur, à 8 h du matin, je ne m'attendais pas à avoir ça à mon horaire », a lancé Ann-Renée Desbiens en ricanant, jeudi, au centre-ville de Toronto.

La gardienne de but se tenait alors sur la glace du square Nathan-Phillips, en plein air, tout près de l'hôtel de ville, après s'être entraînée avec les 23 autres joueuses de la Ligue professionnelle de hockey féminin ( LPHF ).

Elles participeront, en soirée, à un tournoi à trois contre trois dans le cadre du week-end du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey ( LNH) .

Les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey ainsi que la défenseuse Erin Ambrose seront les autres représentantes de l'équipe montréalaise du nouveau circuit.

On a eu bien du plaisir , a confié Desbiens.

Le mini-tournoi est vu par plusieurs comme une vitrine exceptionnelle qui permettra de montrer aux amateurs de hockey de partout la qualité du jeu offert dans la LPHF depuis son lancement, au début du mois de janvier.

Depuis que la saison est commencée, c'est magnifique, l'engouement, a affirmé Poulin. Mais d'être ici, le week-end des étoiles, avec la Ligue nationale, d'avoir ce match à trois contre trois, les meilleures contre les meilleures, de représenter notre ligue, nos équipes, c'est quelque chose qui est remarquable pour nous et qui est super important.

Contrairement à leurs collègues masculins, les hockeyeuses ne sont pas en congé cette semaine : les six équipes de la LPHF ont toutes un match prévu samedi ou dimanche. En dépit de cet horaire, les joueuses invitées n'ont pas l'intention de lever le pied jeudi soir, même si l'événement ne revêt aucun enjeu sur la glace.

On est conscientes qu'on ne peut pas prendre une journée de congé, a déclaré Poulin. Oui, il faudra démontrer ce qu'on est capables de faire, ce soir, mais en profiter aussi. Au bout du compte, pour nous, c'est le fun. On ne va pas se mettre de pression, mais on va se donner.

Nous sommes toutes compétitrices et je ne pense pas que ce soit facile, pour nous, d'éteindre l'interrupteur, a expliqué Stacey. Ce soir, c'est très important pour toutes les femmes. C'est un gros soir, avec beaucoup d'yeux rivés sur la glace, sur nous, et j'ai hâte de voir. Le match, toutes les personnes dans les gradins... C'est une journée magique pour nous.

Nous sommes toutes des compétitrices, et on n'a parfois qu'une chance de faire une impression sur les gens, a ajouté Desbiens. Aussi, ça va être une nouvelle foule pour nous. Parfois, il faut que tu fasses de ton mieux pour gagner le cœur des gens, c'est donc ce qu'on a l'intention de faire.