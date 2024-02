Les patineurs artistiques Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps trônent au sommet du classement en couple à la suite du programme court aux Championnats des quatre continents disputés à Shanghai, jeudi, en Chine.

Le tandem canadien a fait bonne figure en ouverture de compétition. Stellato-Dudek et Deschamps ont récolté 69,48 points au terme de leur performance, synonyme de 1re place provisoire avant le programme libre samedi.

Les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara (65,61) sont leurs plus proches poursuivants et les Américains Chelsea Liu et Balazs Nagy (61,9), ainsi qu'Ellie Kam et Danny O'Shea (60,72) complètent le quatuor de tête.

Stellato-Dudek et Deschamps s'étaient hissés sur la troisième marche du podium l'an dernier aux Championnats des quatre continents, à Colorado Springs, aux États-Unis. Miura et Kihara avaient pour leur part décroché la victoire.

Également inscrits en couple, les représentants de l'unifolié Lia Pereira et Trennt Michaud (59,89), ainsi que Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier (58,5) sont respectivement classés aux 6e et 8e échelons parmi 12 duos.

L'épreuve masculine est dominée par les Japonais Yuma Kagiyama (106,82) et Shun Sato (99,2) à l'issue du programme court.

Publicité

Le Canadien Wesley Chiu (83,5) s'est installé en 6e position, tandis que ses compatriotes Roman Sadovsky (72,44) et Conrad Orzel (65,07) pointent aux 11e et 17e rangs.

Du côté féminin, la Japonaise Mone Chiba mène à mi-parcours de la compétition après avoir obtenu 71,1 points. Les Canadiennes Madeline Schizas (61,57), Sara-Maude Dupuis (56) et Justine Miclette (52,93) se retrouvent, dans l'ordre, en 9e, 12e et 14e places.

L'équipe unifoliée avait remporté quatre médailles en 2023 à cette compétition.